الجيش الأفغانى يستأنف عملياته ضد "طالبان"

كابول /أ ش أ/

وجهت الحكومة الأفغانية القوات المسلحة الوطنية باستئناف أعمال القتال ضد حركة "طالبان" .

وقالت مصادر إعلامية أفغانية إن القائم بأعمال وزير الدفاع أسد الله خالد، وجه قوات الجيش بالانتقال من الدفاع إلى الدفاع النشط، معلنا أن من حق العسكريين خوض عمليات ضد المسلحين الذين يهاجمون وحدات الجيش، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس .

وكان من المتوقع، بموجب الاتفاقية التى وقعتها واشنطن مع "طالبان" نهاية شهر فبراير الماضى أن يبدأ فى 10 مارس الحوار الأفغانى الأفغانى بمشاركة ممثلى الحركة، وكان على الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة أن تفرجا، قبل هذا الموعد، عن 5 آلاف من مسلحى "طالبان"، مقابل إطلاق الحركة سراح ألف أسير.

من جهته، قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى إن حكومة بلاده لم تتعهد بالإفراج عن 5 آلاف من عناصر "طالبان"، موضحا أن هذا الإجراء لا يمكن "اعتباره شرطا"، بل يجب معالجة هذه القضية ضمن مواضيع أخرى متفاوض عليها بين الجانبين.