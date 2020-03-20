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الجزائر تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ11 حالة

الجمعة، 20 مارس 2020 03:11 م
الجزائر تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ11 حالة الوقاية من كورونا
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 11.

أعلن الاتحاد الجزائرى لرياضة الجودو، وفاة لاعبه السابق عثمان تيجانى، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليسجل بذلك أول حالة وفاة لرياضى في الجزائر.

ونقلت "سكاى نيوز"، أن الإتحاد أكد فى بيان نشرته الإذاعة الرسمية، أمس الخميس أن عثمان تيجاني توفي إثر معاناته من فيروس كورونا، حيث تقدم رئيس الاتحاد الجزائري للجيدو، رشيد لعراس، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وجميع العائلة الرياضية بالتعازي المواساة إلى عائلة المرحوم ".

وذكر تلفزيون النهار الخميس أن الجزائر ستعلق كل الرحلات الجوية الداخلية من 22 مارس إلى 4 أبريل، لمحاربة تفشى فيروس كورونا.

وقالت الحكومة فى وقت سابق إنها ستطبق إجراءات تشمل تعليق خدمات النقل العام ومنح نحو نصف موظفى الدولة إجازات مدفوعة الأجر.


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