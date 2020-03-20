اليوم السابع
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الجزائر تعلق كل الرحلات الجوية الداخلية بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 02:00 ص
الجزائر تعلق كل الرحلات الجوية الداخلية بسبب كورونا خطوط الطيران الجزائرية
رويترز

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ذكر تلفزيون النهار الخميس أن الجزائر ستعلق كل الرحلات الجوية الداخلية من 22 مارس إلى 4 أبريل، لمحاربة تفشى فيروس كورونا.

وقالت الحكومة فى وقت سابق إنها ستطبق إجراءات تشمل تعليق خدمات النقل العام ومنح نحو نصف موظفى الدولة إجازات مدفوعة الأجر.

 

 

 


الجزائر

خطوط الطيران الجزائرية

الرحلات الداخلية بالجزائر

كورونا

كورونا فى الجزائر

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