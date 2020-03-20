اليوم السابع
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الجزائريون يفرضون على أنفسهم حظرا غير رسمى للتجوال بسبب فيروس "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 06:59 م
الجزائريون يفرضون على أنفسهم حظرا غير رسمى للتجوال بسبب فيروس "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الجزائر أ ش أ

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فرض الجزائريون على أنفسهم حظرا غير رسمى للتجوال، خوفا من انتشار فيروس "كورونا" الذى يجتاح العالم؛ الأمر الذى يعكس وعيا شعبيا متزايدا تجاه الأزمة الصحية التى تضرب العالم.

ورغم أن الحكومة الجزائرية لم تفرض حظرا للتجوال إلا أن المواطنين لزموا منازلهم، وأغلقوا المحال التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، خوفا من انتشار المرض، كما خلت شوارع أحياء العاصمة الجزائرية من المارة، خاصة بعد تطبيق قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، فيما اختفى الباعة الجائلون وانتشرت فرق الحماية المدنية التى تقوم بتطهير الشوارع وأبواب المحال التجارية المغلقة.

والتزم نشطاء الحراك الشعبى المستمر منذ 56 أسبوعا، بوقف التظاهر خوفا من انتشار الفيروس بين المتظاهرين، عقب نداءات بهذا الشأن، بالإضافة إلى أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون قد أمر فى وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضى أجهزة الأمن بالتشدد مع أى تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن.

وقرر الرئيس تبون أمس وقف جميع وسائل النقل الجماعى العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات، وإعطاء عطلة لـ50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمى المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم، وإعطاء عطلة للنساء العاملات اللواتى لهن أطفال صغار، ودعا المواطنين إلى الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء.

كما قرر الرئيس تبون غلق المقاهى والمطاعم فى المدن الكبرى بصفة مؤقتة، على أن يجرى تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من يوم الأحد القادم حتى الرابع من أبريل المقبل ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.

ووضعت وزارة السياحة الجزائرية، تحت تصرف الحكومة، 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر بـ6900 سرير للحد من انتشار تفشى فيروس "كورونا"، على أن يتم استخدام تلك الفنادق للحجر الصحى أو كمستشفيات طوارئ فى حال الحاجة لذلك.

وأعلن عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى أنه سيتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة فى حالة تفاقم وضع فيروس "كورونا" بالبلاد.

وقال بن بوزيد - فى تصريحات للتلفزيون الجزائرى - إن "الدولة حضرت نفسها جيدا واتخذت كل الاحتياطات اللازمة فى حالة تفاقم الوضع بخصوص تفشى فيروس كورونا بالمجتمع".

وأضاف أنه حتى الآن فإن الجزائر فى المستوى الثانى من حيث انتشار الوباء، مؤكدا أن الدولة على أتم استعداد لمواجهة المستوى الثالث فى حالة حدوث انتشار أكثر للحالات.. مشيرا فى هذا الصدد إلى تحضير "مخطط (أ) ومخطط (ب) ومخطط (ج) حسب الوضع.

 


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