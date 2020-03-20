الجارديان: محلات السوبر ماركت فى بريطانيا أكثر المستفيدين من كورونا

كتبت: نهال طارق

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة تعتبر من المستفيدين من انتشار وباء كورونا في ظل الخسائر الاقتصادية التي سببها، حيث أكدت الصحيفة أنه إذا اتبعت حكومة المملكة المتحدة خطى دول أخرى مثل فرنسا ، حيث يُسمح فقط لمحلات السوبر ماركت والصيدليات والبنوك ومحطات البنزين بالاستمرار في العمل قد يعود الامر بالنفع على اصحاب محلات التجزئة.

قال خبراء في مجال البيع بالتجزئة جون ستيفنسون وجوناثان بريتشارد ، إنه كان من الواضح أنه سيتم السماح لمحلات السوبر ماركت الكبيرة بالبقاء مفتوحة طوال الأزمة وقالوا إن هذا سيعطي بائع التجزئة المتعثر دفعة مطلوبة بشدة ، إلى جانب التخفيف من معدلات الأعمال المتوقعة البالغة 150 مليون جنيه استرليني والتي من المقرر أن تحصل عليها بموجب حزمة إنقاذ الأعمال التي تبلغ قيمتها 330 مليار جنيه استرليني والتي أعلن عنها هذا الأسبوع.

قال ستيفنسون وبريتشارد: "إن البيع بالتجزئة المجتمعي أكثر قيمة في الوقت الحالي ونتوقع أن تكون هذه المتاجر مشغولة للغاية."

واضطرت WHSmith التي تعمل في مجال الكتب والادوات المكتبية لإصدار تحذير بشأن الأرباح الأسبوع الماضي بسبب الوباء حيث عانت من انخفاض حاد في اعداد الزوار.

ووفقا للتقرير تسببت الأزمة في زيادة الضغط على تجار التجزئة البريطانيين الذين عانوا من ضعف ثقة المستهلك لمدة عامين ، والتحول إلى التسوق عبر الإنترنت وارتفاع معدلات الأعمال وتكاليف العمالة.

وقال محللون في جيفريز إن الشركات التي لديها ميزانيات "قوية" ستتمكن من تجاوز العاصفة وقاموا بفحص أكثر من 600 سهم أوروبي بحثًا عن مستويات ديونهم ، وتدفقهم النقدي ومقاييس القوة المالية الأخرى ، وخرجوا بسبعة أسماء ستتخطى الازمة اذا تم دعمها وسبعة لتجنبها.

وتشمل الشركات التي تعاني من ضعف الميزانيات أو مشاكل في توافر السيولة النقديه او تعاني من كثرة الديون شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.