التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، استمرار الحملات فى المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية لغلق سناتر ومراكز الدروس الخصوصية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه بتخصيص رقم واتس آب لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من انتشار مراكز الدروس الخصوصية، قائلاً: "لو عندك مركز دروس خصوصية صور وابعتلنا العنوان على واتس اب رقم 01150606783 وإحنا هنتحرك فورًا"، لافتًا إلى أن الوزارة تلقت بالفعل عددًا من البلاغات على الرقم، وجرى التعامل معها بالتعاون مع وزارة الداخلية.



وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التى بدأت اليوم لمواجهة والتصدى لفيروس كورونا، وأشار التقرير إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق أكثر من 3 آلاف مركز وسنتر للدروس الخصوصية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.



كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلاً عن العمل على الاكتشاف المبكر لأى حالات مشتبهة، وكذا تشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد.