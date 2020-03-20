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التنسيق لتكثيف عمليات الفحص ضد كورونا على مداخل شمال سيناء

الجمعة، 20 مارس 2020 10:55 م
التنسيق لتكثيف عمليات الفحص ضد كورونا على مداخل شمال سيناء الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ، إنه جارى التنسيق مع الجهات الأمنية ومحافظ شمال سيناء ، بشأن فحص للمسافرين على مداخل محافظة شمال سيناء .وأوضح مدير "صحة" شمال سيناء فى تصريحات له مساء اليوم الجمعة، أنه لابد من الحرص الشديد والاهتمام بغسل اليدين بالماء الجارى والصابون وتطهير الأسطح والأرضيات بالكلور المخفف (1 جزء كلور إلى 9 أجزاء ماء)، وعدم لمس الأسطح الملوثة وعدم وضع الأيدى الملوثة على العين والفم والوجه إلا بعد الغسيل، ومنع القبلات والأحضان، وفى حالة الإحساس بأى أعراض استشارة الطبيب .

أضاف أنه ليس فقط بالمطهرات ولا بالجوانتى والكمامة نقضى ونواجه المرض، واستطرد أنه لابد من  تغيير عاداتنا للقضاء على الفيروس وأى مرض معدى آخر معروف أو غير معروف بتجنب أماكن الزحام، و كل شخص يعتبر نفسه مريض ويتعامل مع الناس كأنهم مرضى، وهذا كان مبدأ الصينيين فى التعامل مع الفيروس ونجحت فيه .

سبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن جميع حالات المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا تبين أنها سلبية ولم تكتشف أى حالة بشمال سيناء .وكثفت فرق الطب الوقائى بمختلف الإدارات الصحية بمدن شمال سيناء جهودها بعمليات الرش والتطهير والتعقيم للمنشآت العامة والشوارع والمدارس وكليات جامعة العريش ومراكز الشباب والمساجد والكنائس بتعاون مشترك مع الجهات المسئولة والمواطنين وشباب متطوعين بمراكز الشباب .كما نشطت فى مدينة العريش والشيخ زويد ورفح مجموعات عمل تطوعية أهلية تقوم بالتعاون مع فرق الطب الوقائى بأعمال تطهير وتعقيم للمساكن بالأحياء والشوارع .


شمال سيناء

العريش

سيناء

الطب الوقائى

فيروس كورونا

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