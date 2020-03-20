اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة عامل دهسه قطار فى العياط

الجمعة، 20 مارس 2020 07:37 م
التصريح بدفن جثة عامل دهسه قطار فى العياط جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بدفن جثة عامل دهسه قطار فى العياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
 
أكدت تحريات رجال المباحث بالعياط، عدم وجود شبهة جنائية في حادث دهس قطار لعامل، ما أسفر عن مصرعه في الحال.
 
 
وذكر شهود عيان، أن الضحية كان يستقل توك توك بصحبة قائده، وأثناء عبورهما السكة الحديد، فوجئا بالقطار، ووقع الحادث، إلا أن سائق التوك توك نجا من الموت.
 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب يدعى "هـ . أ" صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
 
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
 
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 
 
شروط التشديد:
 
 
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
 
 

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