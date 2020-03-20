التحقيقات: لص الوايلى ألقى نفسه أمام سيارة طبيب لسرقته بالإكراه

كتب سليم على

كشفت نيابة الوايلى الجزئية، أن عاطل، المتهم بسرقة هاتف محمول من طبيب كرهاً عنه بدائرة القسم، القى بنفسه أمام السيارة وإفتعل إصابته فقام بإصطحابه إلى أقرب مستشفى لعلاجه ، وفور وصوله لشارع القبة الفداوية دائرة القسم قام بتهديده بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) وإستولى على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذ بالفرار، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوايلى ، لتفقد الحالة الأمنية بميدان العباسية دائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص ، وبإستبيان الأمر تم التقابل مع طبيب بشرى مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، والذى قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم بالسيارة ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) بإلقاء نفسه أمام السيارة وافتعل إصابته فقام بإصطحابه إلى أقرب مستشفى لعلاجه، وفور وصوله لشارع القبة الفداوية دائرة القسم قام بتهديده بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) وإستولى على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذ بالفرار .

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن ضبطه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضية سلاح) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتعرف المجنى عليه على المتهم والهاتف وإتهمه لسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.