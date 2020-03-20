التحقيقات: طفل الشرقية اليتيم ضحية تعذيب عمته من ذوى الاحتياجات الخاصة

الشرقية- فتحية الديب

كشفت التحقيقات التي باشرت برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، في واقعة وفاة طفل عمره 8 سنوات علي يد عمته، بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس، أن الطفل معاق جسديا ويعاني من صعوبة الحركة تماما، وأن والده متوفى من عدة سنوات وتزوجت والدته، وتكفلت عمته شقيقة والده من الأم بتربيته.

وأوضحت التحقيقات، أن عمة الطفل ضربته بيد المقشة وأحدثت به إصابات، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفي بلبيس العام واشتبه مفتش الصحة في الوفاة وتعرض الطفل للتعذيب، حيث تبين أن الطفل دائم التبول اللاإرادى على نفسه بسبب إعاقته، وكانت عمته تعاقبه بالضرب.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من مستشفي بلبيس العام، بوصول" إبراهيم ه ط ج" 8 سنوات مقيم بندر بلبيس، مصابا بكدمات متفرقة وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين من تقرير مفتش الصحة بمستشفي بلبيس العام وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث بلبيس برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، قيام " م أ م " 33 سنة عمة الطفل بتعذيبه، لقيامه بالتبول علي نفسه، وتبين أن الطفل يعيش من عمته بعد وفاة والده وزواج والدته من شخص آخر، وتم التحفظ على المتهمة وعرضها علي النيابة العامة.