اليوم السابع
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"البحث العلمى" و"بحوث البترول" ينجحان فى إنتاج 3 مطهرات ضد فيرس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 08:30 م
"البحث العلمى" و"بحوث البترول" ينجحان فى إنتاج 3 مطهرات ضد فيرس كورونا معهد بحوث البترول وأكاديمية البحث العلمى ينتجان مواد مطهرة
كتبت - مروة الغول

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نحج التحالف القومي للبتروكيماويات بمعهد بحوث البترول، في إنتاج 3 منتجات للتطهير ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع الوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث، في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 
 
وقال الدكتور محمد عبد الرؤوف، رئيس التحالف القومى للبتروكمياويات، إنه تم تشكيل مجموعة عمل من الأساتذة المتخصصين في الصيدلة والطب والتكنولوجيا الحيوية والكمياء، لتحضير مطهرات الوقاية والتعقيم بمقر التحالف، واستطاعنا إنتاج نحو 500 برميل يومياً بسعة 200 لتر للبرميل الواحد من محلول مطهر للقضاء على الفيروسات والبكتريا Chemocide plus"" طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، وتم تجربته وتعقيم مبنى الاكاديمية بالكامل.
 
وأضاف "عبد الرؤوف"، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه يجري حاليًا توريد المنتج للجامعات والمراكز البحثية وشركات قطاع البترول.
 
ومن جهته  قال الدكتور محمود صقر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن هذه الجهود مساهمة بسيطة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتحالف البتروكيماويات ومعهد بحوث البترول فى إنتاج مواد مطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لتطهير الأماكن العامة والمنشآت والجامعات من فيروس كورونا، وهو إنتاج مضاد لفيروسات والبكتريا بإلاضافة إلى منتجات أخرى من الجل والأسبراى المعقم للاستخدامات الشخصى.
 
وأشار صقر ، إلى  أن هناك جهود كبيرة  تجري حاليًا  للتشخيص والبحوث والتطوير فى هذا المجال، موجهًا  الشكر لعلماء معهد بحوث البترول والمركز القومى للبحوث وكل علماء مصر ، وخص بالتحية الدكتور  محمد عبد الرؤوف والدكتور جينا الفقى والدكتور أحمد مجدى.
 
 
مواد مطهرة
مواد مطهرة

معهد بحوث البترول وأكاديمية البحث العلمى ينتجان مواد مطهرة
معهد بحوث البترول وأكاديمية البحث العلمى ينتجان مواد مطهرة

مواد مطهرة إنتاج معهد بحوث البترول
مواد مطهرة إنتاج معهد بحوث البترول
 

بحوث البترول

مواد مطهرة

فيروس كورونا

مطهرات

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