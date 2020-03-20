الاتحاد الأوروبى يناقش إعفاء شركات الطيران من شرط تشغيل المدارج والصالات

كتبت: هناء أبو العز

يناقش الاتحاد الأوروبي إجراءات عاجلة لتعليق مؤقتًا متطلبات تشغيل مدارج وصالات المطارات التي تلزم شركات الطيران باستخدام ما لا يقل عن 80 ٪ من فتحات الإقلاع والهبوط .

ووافق سفراء الدول الأعضاء في لجنة الممثلين الدائمين في المجلس اليوم على تفويض الرئاسة للتفاوض مع البرلمان الأوروبي على اقتراح بالتنازل عن قاعدة 'استخدامها أو فقدانها' حتى 24 أكتوبر 2020 لمساعدة شركات النقل الجوي على مواجهة الهبوط الحاد، في الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا وتدابير احتوائه.

و سيوفر هذا التنازل عن الفتحات المرونة واليقين اللازمين لصناعة الطيران في هذه الحالة غير المسبوقة.

وقال أوليج بوتكوفيتش ، الوزير الكرواتي للبحر والنقل والبنية التحتية، لا أحد يريد طائرات فارغة في السماء ، ومن الأولويات المطلقة للرئاسة الكرواتية اعتماد هذا التعديل في أقرب وقت ممكن.

ووفقا للمقترح من المقرر تطبيق الإعفاء من 1 مارس إلى 24 أكتوبر 2020 ، لتغطية موسم الصيف بأكمله، كما سيتم تطبيقه بأثر رجعي من 23 يناير إلى 29 فبراير 2020 على الرحلات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والصين أو هونج كونج.

تاريخ البدء في 23 يناير هو عندما تم إغلاق أول مطار من قبل السلطات في الصين.

كما أعلن المجلس الأوروبى، أنه فى حالة إذا استمر الوضع الخطير الحالي ، يمكن تمديد الإجراء بسرعة عن طريق قانون مفوض من قبل اللجنة، ويتطلب إدخال تنازل الفتحة تعديلًا لتنظيم فتحات الاتحاد الأوروبي. وقد حدثت تعديلات مماثلة بسبب حالات الطوارئ الأخرى ، بما في ذلك الهجمات الإرهابية عام 2002 ، وحرب العراق واندلاع السارس في عام 2003 ، والأزمة المالية في عام 2009.

ويحتاج التعديل إلى موافقة المجلس والبرلمان الأوروبي.، حيث تعمل المؤسستان على وضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح على وجه السرعة.