اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

للمرة الخامسة بعد حرب العراق وارهاب 2002..

الاتحاد الأوروبى يناقش إعفاء شركات الطيران من شرط تشغيل المدارج والصالات

الجمعة، 20 مارس 2020 02:22 م
الاتحاد الأوروبى يناقش إعفاء شركات الطيران من شرط تشغيل المدارج والصالات صورة ارشيفية لمطار فيينا
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش  الاتحاد الأوروبي إجراءات عاجلة لتعليق مؤقتًا متطلبات تشغيل مدارج وصالات  المطارات التي تلزم شركات الطيران باستخدام ما لا يقل عن 80 ٪ من فتحات الإقلاع والهبوط . 
 
ووافق سفراء الدول الأعضاء في لجنة الممثلين الدائمين في المجلس اليوم على تفويض الرئاسة للتفاوض مع البرلمان الأوروبي على اقتراح بالتنازل عن قاعدة 'استخدامها أو فقدانها' حتى 24 أكتوبر 2020 لمساعدة شركات النقل الجوي على مواجهة الهبوط الحاد،  في الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا وتدابير احتوائه.
 
و سيوفر هذا التنازل عن الفتحات المرونة واليقين اللازمين لصناعة الطيران في هذه الحالة غير المسبوقة.
وقال  أوليج بوتكوفيتش ، الوزير الكرواتي للبحر والنقل والبنية التحتية، لا أحد يريد طائرات فارغة في السماء ، ومن الأولويات المطلقة للرئاسة الكرواتية اعتماد هذا التعديل في أقرب وقت ممكن.
 
ووفقا للمقترح من المقرر تطبيق الإعفاء من 1 مارس إلى 24 أكتوبر 2020 ، لتغطية موسم الصيف بأكمله، كما سيتم تطبيقه بأثر رجعي من 23 يناير إلى 29 فبراير 2020 على الرحلات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والصين أو هونج كونج. 
 تاريخ البدء في 23 يناير هو عندما تم إغلاق أول مطار من قبل السلطات في الصين.
 
كما أعلن المجلس الأوروبى، أنه فى حالة إذا استمر الوضع الخطير الحالي ، يمكن تمديد الإجراء بسرعة عن طريق قانون مفوض من قبل اللجنة، ويتطلب إدخال تنازل الفتحة تعديلًا لتنظيم فتحات الاتحاد الأوروبي.  وقد حدثت تعديلات مماثلة بسبب حالات الطوارئ الأخرى ، بما في ذلك الهجمات الإرهابية عام 2002 ، وحرب العراق واندلاع السارس في عام 2003 ، والأزمة المالية في عام 2009.
 
ويحتاج التعديل إلى موافقة المجلس والبرلمان الأوروبي.، حيث تعمل المؤسستان على وضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح على وجه السرعة.
 

كورونا

الاتحاد الاوروبى

البرلمان الاوروبى

المطارات العالمية

شركات الطيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشغلو مطارات بريطانيا: نحتاج الدعم.. والحكومة: الأمر مشروط بحركة المحاور

الجمعة، 20 مارس 2020 11:35 ص

وصول طائرة عسكرية مطار براج محملة بمواد طبية من الصين لمكافحة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 10:03 م

النمسا تسجل عاشر حالة وفاة بكورونا وارتفاع الاصابات لـ2013 وإغلاق مطار انسبروك

الخميس، 19 مارس 2020 07:46 م

كورونا يقطع طريق العودة إلى الوطن.. ومطارات العالم تطلق "النداء الأخير".. حظر وإلغاء الرحلات يثير ذعر آلاف المسافرين.. آسيا تعلن الطوارئ لاستقبال العائدين من أوروبا.. وعزلة إجبارية 14 يوما فى الانتظار

الخميس، 19 مارس 2020 03:30 م

مطار القاهرة بلا ركاب.. تصفير شاشات صالات السفر والوصول.. صور

الخميس، 19 مارس 2020 02:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة