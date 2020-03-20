الاتحاد الأوروبى يدين 4 أحكام إعدام بالهند على مدانين باغتصاب جماعى وقتل

كتبت: هناء أبو العز

أدان الاتحاد الأوروبى فى بيان له صباح اليوم، تنفيذ 4 أحكام إعدام فى الهند، لأشخاص اتهموا بالاغتصاب الجماعى وقتل طالب، حيث يكرر الاتحاد الأوروبي إدانته بأشد العبارات لهذه الجرائم البشعة ويعرب عن تعاطفه مع أسرة الضحية، مع ضرورة محاسبة الجناة على أفعالهم وتلقي العقوبات المناسبة، التى لاتشمل الإعدام.

وفي الوقت نفسه ، يؤكد الاتحاد الأوروبي معارضته القاطعة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف قائلأ: إنها عقوبة قاسية ولاإنسانية لا تتصرف كرادع وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.

وقد أفاد تقرير إخباري بأن محكمة في نيودلهي أصدرت بداية العام أوامر بإعدام أربعة مدانين صادرة بحقهم أحكام بالإعدام على صلة بقضية اغتصاب جماعي وقعت في نيودلهي عام 2012.