اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يدين 4 أحكام إعدام بالهند على مدانين باغتصاب جماعى وقتل

الجمعة، 20 مارس 2020 11:49 ص
الاتحاد الأوروبى يدين 4 أحكام إعدام بالهند على مدانين باغتصاب جماعى وقتل حكم الاعدام
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان الاتحاد الأوروبى فى بيان له صباح اليوم، تنفيذ 4 أحكام إعدام فى الهند، لأشخاص اتهموا بالاغتصاب الجماعى وقتل  طالب، حيث يكرر الاتحاد الأوروبي إدانته بأشد العبارات لهذه الجرائم البشعة ويعرب عن تعاطفه مع أسرة الضحية، مع ضرورة محاسبة الجناة على أفعالهم وتلقي العقوبات المناسبة، التى لاتشمل الإعدام.
 
وفي الوقت نفسه ، يؤكد الاتحاد الأوروبي معارضته القاطعة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف قائلأ: إنها عقوبة قاسية ولاإنسانية لا تتصرف كرادع وتمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
 
وقد أفاد تقرير إخباري بأن محكمة في نيودلهي أصدرت  بداية العام أوامر بإعدام أربعة مدانين صادرة بحقهم أحكام بالإعدام على صلة بقضية اغتصاب جماعي وقعت في نيودلهي عام 2012.
 
وفى سياق آخر، اتخذت ألمانيا عددا من الإجراءات المشددة فى إطار منع انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد ، منها رفض دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبى مما اضطر الآلاف إلى العودة مرة ثانية عبر مطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية، وأفاد موقع قناة (إيه آر ديه) الألمانى بأن الشرطة الألمانية تقوم بفحص القادمين إلى مطار فرانكفورت ومنع القادمين من خارج الاتحاد الأوروبى من الدخول، قائلا "إذا لم تكن مواطنًا فى إحدى دول الاتحاد الأوروبى فلن يُسمح لك بدخول هذه الدول فى غضون الثلاثين يومًا القادمة طبقا لقرارالحكومة الفيدرالية بتنفيذ هذا النظام الجديد على الفور".
 
وعلى صعيد متصل، قال رضا أحمارى المتحدث باسم الشرطة الاتحادية لمجلة (إيه آر دي) الألمانية :إن حوالى 5000 شخص ينتظرون منذ الساعة الثامنة صباحا ويتعين علينا فحصهم جميعا"، مضيفا : "يتعين على أولئك الذين ليسوا من مواطنى الاتحاد الأوروبى أن يعودوا".
 
وفى نفس الإطار، خصصت الحكومة الألمانية 50 مليون يورو لإعادة ما يقرب من 100 ألف ألمانى عالق كان قد خرج من ألمانيا الفترة الماضية للسياحة أو غير ذلك.

 


الهند

اعدام

الاتحاد الأوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى ينتفض لمواجهة كورونا.. إغلاق تام للحدود.. قرارات عاجلة بتوفير 37 مليار يورو.. مخزن استراتيجى للمعدات الطبية.. خطة لإعادة 100 ألف أوروبى عالق بالخارج.. وتفعيل لآليات الحماية المدنية بشكل عاجل

الجمعة، 20 مارس 2020 08:00 ص

الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر بالفيديو يناقش حماية كبار السن من الأزمات الاقتصادية التى يسببها كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 09:05 م

كورونا يهدد الإنترنت..الاتحاد الأوروبى يطالب منصات الترفيه بـ"تخفيض الجودة"

الخميس، 19 مارس 2020 04:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة