اليوم السابع
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الإمارات تدين مقتل اثنين من موظفى الهلال الأحمر باليمن

الجمعة، 20 مارس 2020 07:40 م
الإمارات تدين مقتل اثنين من موظفى الهلال الأحمر باليمن جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
أبوظبى /أ ش أ/

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة مقتل موظفين اثنين من فريق الهلال الأحمر الإماراتى، العاملين فى المجال الإنسانى فى اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا ولهيئة الهلال الأحمر جراء هذه الجريمة النكراء، مشددة على أن استهداف العاملين فى المجال الإنسانى يعد خرقا لكافة المعاهدات الدولية التى توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ.

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

الإمارات

اليمن

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