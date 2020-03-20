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الإغلاق بالشمع الأحمر عقوبة المحلات المخالفة لقرار الغلق فى الـ 7 مساءً بالإسكندرية

الجمعة، 20 مارس 2020 10:23 م
الإغلاق بالشمع الأحمر عقوبة المحلات المخالفة لقرار الغلق فى الـ 7 مساءً بالإسكندرية الاغلاق بالشمع الأحمر عقوبة المحلات المخالف
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى الجمرك بالإسكندرية حملة مكبرة ، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبقيادة نجوى آمين رئيس حي الجمرك ، لمتابعة للالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة للمحلات التجارية والمطاعم والمنشأت المتنوعة ، حيث شن حي الجمرك يشن حملة مسائية مكبرة بالتنسيق مع أقسام الشرطة الواقعة بنطاق الحي أسفرت عن اغلاق عدد 106 منشأة متنوعة.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيهات والمراكزالتجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020 ، علي مستوي الجمهورية وتواجد بالحملة  نجوى امين رئيس حي الجمرك ؛ سكرتير عام الحي ، وبالتنسيق مع أقسام شرطة  الجمرك والمنشية واللبان ، وتم المرور علي المطاعم؛ المقاهي،الكافيتريات،وتم خلال الحملة اغلاق عدد 106 منشأة بنطاق الحي بالكامل بالإضافة الي رفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات، والتحفظ عليها.

وفى حى وسط تم شن حملة مكبرة بقيادة العميد فادي وديع رئيس الحي؛وبالتنسيق مع أقسام شرطة باب شرق،العطارين ؛ومحرم بك ، حيث تم شن حي وسط اليوم حملة مسائية مكبرة لمتابعة  الالتزام  بمواعيد الإغلاق المقررة من السابعة مساءا وحتي السادسة صباحا للمنشآت المعنية ، وإغلاق المنشآت الغير. ملتزمة ، و تم المرور علي: المطاعم؛ المقاهي، الكافيتريات، الكافيهات ،الكازينوهات ،الملاهي، النوادي الليلية ، والمولات التجاريةوتم خلال الحملة اغلاق 8 منشأت غير ملتزمة بقسم العطارين عبارة عن  قاعة افراح، ، مسرح،مقهي؛ محل فراخ، مستودع بيض، محل موبيلات، محل كحوليات، ومحل عصير وإغلاق عدد 5 منشآت غير ملتزمة بقسم باب شرقي؛ عبارة عن مطعم كشري،كافيه، مطعم ، محل تجهيز وبيع ماكولات، و بلاي استيشن ، إغلاق عدد 2 من  المنشآت بقسم محرم بك عبارة عن  ، محل عصير ،ومحل بيع كحوليات ، ليصل مجموع المنشآت التي تم اغلاقها في الأقسام الثلاثة الي 15 منشأة ، بالاضافة الي رفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات، والتحفظ عليها.

 

 

 

 
 
 

 


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