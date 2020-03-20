الإرشاد الزراعى يقدم روشتة لـ6 أصناف فاكهة متساقطة لزيادة الإنتاج

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، حزمة توصيات ارشادية لمزراعى الفاكهة المتساقطة خلال الفترة الحالية خاصة "التفاح ، الكمثري ـ، الخوخ ، المشمش ـ ، البرقوق ـ الكاكي " ، لزيادة الإنتاج .

و"اليوم السابع " يقدم أهم الممارسات الجيدة خاصة في طرق الرى والتسميد لمتابعة محاصيل الفاكهة المتساقطة لزيادة الإنتاج:

-المحافظة علي انتظام الري خلال موسم التزهير .

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة بالعزيق السطحي .

ـ-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة .

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط .

معاملات خاصة لأشجار الكمثري :

ـ تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد

ـ مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها وكذلك مقاومة الثاقبات.

ـ رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء في المليون ( 9 قرص ) عند 30% تزهير وعند 70 % تزهير ثم بعدها ب 4ـ7 أيام ترش بمركب السيتوفكس بمعدل 120لتر / لتر ماء.

وعن التسميد :

-يتم منع تسميد أشجار الكمثرى المثمرة أثناء التزهير.

-باقى الأنواع المبكرة تسمد بمعدل 250جم سلفات بوتاسيوم / شجرة أما الأنواع المتأخرة تسمد ب 250 : 500جم سلفات نشادر / شجرة + 250 : 500جم سلفات بوتاسيوم / شجرة في الأراضي القديمة ، أما في الأراضي الجديدة يضاف 250جم نترات نشادر + 125جم سلفات بوتاسيوم + 50سم3 حمض فوسفوريك لكل م3 ماء ري.

-الكاكي تسمد بمعدل 1 كجم سلفات منجنيز + 1كجم سلفات حديد + 1كجم سلفات زنك + 1كجم سلفات ماغنسيوم + 3 لتر من ( حمض النيتريك – الفوسفوريك – الكبريتيك ).

-السماد الورقي يضاف رشاً عن ظهور أعراض نقص للعناصر الصغرى على الأشجار .

وعن برنامج الرى:

- في الأراضي القديمة يتم إعطاء رية غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار الكمثرى و الكاكي و المشمش و الخوخ و البرقوق ثم يتم منع الري و حتى تمام العقد ، ولا يتم الري إلا في الضرورة .

- في الجديدة يتم الاستهلاك المائي حسب عمر الأشجار تحت نظام الري بالتنقيط لتر/يوم/شجرة حسب الظروف الجوية و نوع التربة.