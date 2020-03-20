اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإرشاد الزراعى يقدم روشتة لـ6 أصناف فاكهة متساقطة لزيادة الإنتاج

الجمعة، 20 مارس 2020 04:00 ص
الإرشاد الزراعى يقدم روشتة لـ6 أصناف فاكهة متساقطة لزيادة الإنتاج الفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت  الإدارة  المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، حزمة توصيات  ارشادية  لمزراعى الفاكهة المتساقطة   خلال الفترة الحالية   خاصة  "التفاح ، الكمثري ـ، الخوخ  ، المشمش ـ ، البرقوق ـ الكاكي " ، لزيادة  الإنتاج .
 
و"اليوم السابع " يقدم أهم الممارسات الجيدة خاصة في طرق  الرى والتسميد  لمتابعة  محاصيل الفاكهة المتساقطة  لزيادة الإنتاج:
 
-المحافظة علي انتظام الري خلال موسم التزهير .
 
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة بالعزيق السطحي .
 
ـ-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة .
 
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط .
 
معاملات خاصة لأشجار الكمثري :
 
ـ تطبيق برنامج مقاومة اللفحة النارية من بدء تحرك البراعم وحتى تمام العقد
 
ـ مقاومة البياض بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها وكذلك مقاومة الثاقبات.
 
ـ رش حامض جبرليك ( بيرلكس ) 15 جزء في المليون ( 9 قرص ) عند 30% تزهير وعند 70 % تزهير ثم بعدها ب 4ـ7 أيام ترش بمركب السيتوفكس بمعدل 120لتر / لتر ماء.
 
 وعن التسميد :
 
-يتم منع تسميد أشجار الكمثرى المثمرة أثناء التزهير.
 
-باقى الأنواع المبكرة تسمد بمعدل 250جم سلفات بوتاسيوم / شجرة أما الأنواع المتأخرة تسمد ب 250 : 500جم سلفات نشادر / شجرة + 250 : 500جم سلفات بوتاسيوم / شجرة في الأراضي القديمة ، أما في الأراضي الجديدة يضاف 250جم نترات نشادر + 125جم سلفات بوتاسيوم + 50سم3 حمض فوسفوريك لكل م3 ماء ري.
 
-الكاكي تسمد بمعدل 1 كجم سلفات منجنيز + 1كجم سلفات حديد + 1كجم سلفات زنك + 1كجم سلفات ماغنسيوم + 3 لتر من ( حمض النيتريك – الفوسفوريك – الكبريتيك ).
 
-السماد الورقي يضاف رشاً عن ظهور أعراض نقص للعناصر الصغرى على الأشجار .
 
وعن برنامج الرى:
 
- في الأراضي القديمة يتم إعطاء رية غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار الكمثرى و الكاكي و المشمش و الخوخ و البرقوق ثم يتم منع الري و حتى تمام العقد ، ولا يتم الري إلا في الضرورة .
 
- في الجديدة يتم الاستهلاك المائي حسب عمر الأشجار تحت نظام الري بالتنقيط لتر/يوم/شجرة حسب الظروف الجوية و نوع التربة.
 
 
 

الفاكهة المتساقطة

المحاصيل الزراعية

الارشاد الزراعى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة تشن حملات تفتيش على مجازر وأماكن عرض وبيع المنتجات الحيوانية

الخميس، 19 مارس 2020 02:00 ص

لجنة أراضى الدولة: 11ألف عقد تقنين و10 قرارات للجادين والتيسير على المواطنين

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:39 م

الزراعة ضبط 24 طن لحوم ودواجن فاسدة فى الجيزة خلال أسبوع

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:04 م

صور.. "الزراعة" تشارك فى تطهير المنشآت والممتلكات العامة للوقاية من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:09 ص

لجان متخصصة لمتابعة 20 صنف خضروات صيفية مبكرة.. والزراعة: الهدف زيادة الإنتاج ومواجهة التقلبات الجوية.. وتؤكد: حملات مرورية بالغيطان لمتابعة المحصول.. والبطاطس والطماطم بالمقدمة.. وغرف مركزية لتلقى الشكاوى

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة