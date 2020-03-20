"الأوقاف" تطلق حملة تطهير وتعقيم ديوان عام الوزارة.. صور

أطلقت وزارة الأوقاف، حملة لتطهير وتعقيم ديوان عام الوزارة، باشرت عملها اليوم الجمعة، لليوم الثاني، بمتابعة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعبد الحميد عمر مدير عام مكتب الوزير.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إجراءات التعقيم تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعمل على نظافة المقار التابعة للوزارة وتطهيرها وتعقيمها وتكثيف العمل في نظافتها يومي الجمعة والسبت على مستوى الجمهورية، سائلين الله (عز وجل) السلامة لمصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل داء ومكروه.