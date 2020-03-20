اليوم السابع
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"الأوقاف" تطلق حملة تطهير وتعقيم ديوان عام الوزارة.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 05:35 م
"الأوقاف" تطلق حملة تطهير وتعقيم ديوان عام الوزارة.. صور تعقيم ديوان عام وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أطلقت وزارة الأوقاف، حملة لتطهير وتعقيم ديوان عام الوزارة، باشرت عملها اليوم الجمعة، لليوم الثاني، بمتابعة  الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعبد الحميد عمر مدير عام مكتب الوزير.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أن إجراءات التعقيم تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعمل على نظافة المقار التابعة للوزارة وتطهيرها وتعقيمها وتكثيف العمل في نظافتها يومي الجمعة والسبت على مستوى الجمهورية، سائلين الله (عز وجل) السلامة لمصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل داء ومكروه.
 

وأعلنت وزارة الأوقاف، استمرار جهود كافة العاملين بالمساجد للعناية بنظافتها على أكمل وجه بالتنسيق مع مديريات الصحة وهيئات التطوير بالمحافظات ، وجار المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بديوان عام الوزارة مع المديريات الإقليمية للحفاظ على نظافة وطهارة المساجد للحفاظ على جموع المصلين وحرصًا على سلامتهم .

 

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.

 
 
وفى شأن المساجد التى بها صحن أو ساحة تتم الصلاة فى الساحة أو الصحن، خاصة أن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وقرر وزير الأوقاف تكثيف النظافة والتعقيم الدورى لجميع المساجد.
 
وأضاف الوزير: نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف فى أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا واعتبار أى تقصير فى تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.
 
وأكد الوزير، يأتى القرار فى إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام فى غلق أى منفذ يمكن أن يكون سببا فى انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.
 
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تعقيم

ديوان عام وزاره الاوقاف

وزاره الاوقاف

كورونا

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