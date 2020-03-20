الأمن العام يضبط 105 قضايا مخدرات وينفذ 49 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات في خلال 24 ساعة عن العديد من النتائج الإيجابية.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (32 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 25 متهم) .. وذلك على النحو التالى، " (3) بنادق آلية، بندقية خرطوش، (3) طبنجات، (25) فرد محلى، (65) طلقة مختلفة الأعيرة، (182) قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (49473) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى، " (183) حكم جناية، (15661) حكم حبس جزئى، (2996) حكم حبس مستأنف، (23546) حكم غرامة، (7087) حكم مخالفة".

واستمرارً لنجاح الحملات تم ضبط (105) قضية مخدرات بحوزة (108) متهم ، ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر البانجو وزنت ( 4,490 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,658 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,434 كيلو جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 160 جرام)، كمية من مخدر البودرة وزنت ( 23 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 192 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 105 جرام)، (2152) قرص مخدر".

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (22) متهم، وضبط (7) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، و ضبط (152) دراجة نارية مخالفة، وضبط (26089) مخالفة مرورية، وفحص (92) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.