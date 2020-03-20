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الأزهر يطلق منصة إلكترونية للتعليم الأزهرى قبل الجامعى

الجمعة، 20 مارس 2020 02:39 م
الأزهر يطلق منصة إلكترونية للتعليم الأزهرى قبل الجامعى طلاب الأزهر
كتب لؤى على

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أطلق الازهر الشريف منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر، ونماذج تفاعلية تتيح للمعلمين التواصل مع طلابهم بشكل سهل وفوري، لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد" بأعلى كفاءة ممكنة.
 
 
يأتى ذلك في إطار حِرْص الأزهر الشريف على مواكبة خطط الدولة لمواجهة مستجدات فيروس كورونا، حيث كلف فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع بوابة الأزهر الإلكترونية والمركز الإعلامي للأزهر، إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي. 
 
وأوضح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، قاما بإعداد وتسجيل فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية، والتي يمكن لجميع الطلاب الاستفادة منها من خلال بنك المعرفة المصري، وتضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg 
 
ويمكن للطلاب الاطلاع على الفيديوهات التعليمية للمناهج الشرعية والعربية من خلال الرابط التالي:
 
 
وأضاف ، أن الاثنين القادم سوف يتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وكيفيتها لطلاب الازهر الشريف، ومناقشة شؤون المعاهد النموذجية والخاصة ذات المصروفات، مهيبا بأبنائه الطلاب متابعة المناهج  الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية والمنشورة على بوابة الأزهر الإلكترونية، مع الاستعانة بما تقدمه وزارة التربية والتعليم للطلاب في المواد المشتركة.

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

اخبار مصر

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