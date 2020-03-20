اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 11:17 م
خالد صلاح
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اكتشاف 50 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد فى مقاطعة أونتاريو الكندية

الجمعة، 20 مارس 2020 11:00 م
اكتشاف 50 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد فى مقاطعة أونتاريو الكندية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أوتاوا /أ ش أ/

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أعلن مسؤولو الصحة العامة فى مقاطعة أونتاريو الكندية، اكتشاف 50 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ـ ليرفع إجمالى الحالات فى المقاطعة الرئيسية فى كندا إلى 301 حالة.

وأوضح بيان، اليوم الجمعة - أن الحالات تشمل أربعة مرضى كبار السن فى منطقة دورهام الذين أًصيبوا بالعدوى فى دار رعاية طويلة الأمد فى هيلزديل تيراسيز فى أوشاوا.

وكان لدى بعض المرضى تاريخ سفر إلى الولايات المتحدة أو جزر البهاما أو البرتغال أو منطقة البحر الكاريبى أو كانوا فى رحلة بحرية .. وكان آخرون على إتصال وثيق مع شخص آخر مصاب.

وأعلنت المقاطعة عن خمس حالات تم شفائها وحالتا وفاة - لرجل يبلغ من العمر 77 عاما ورجل يبلغ من العمر 51 عاما من منطقة هالتون، وأجرت مقاطعة أونتاريو نحو 20 ألف إختبار لفيروس "كوفيد-19" حتى الآن، بينما توجد 5485 حالة قيد التحقيق حاليا.

 


فيروس كورونا

أخبار كندا

مقاطعة أونتاريو الكندية

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