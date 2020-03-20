اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 05:28 م
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اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بوادى النطرون

الجمعة، 20 مارس 2020 04:43 م
اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بوادى النطرون إسعاف - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 اشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز  وادى النطرون بالبحيرة .

تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق المدارس بمدينة وادى النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة  5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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