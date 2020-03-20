اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بوادى النطرون

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 اشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة .

تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق المدارس بمدينة وادى النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.