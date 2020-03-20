استمرار حملات غلق المحال التجارية المخالفة لقرار الغلق بالشرقية .. صور

الشرقية -إيمان مهنى

يواصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية ، بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق المحافظة لتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات وإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين بنطاق المحافظة.

وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة حيث قام المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينيه بشن حملة مكبرة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء ويرافقه حكمدار فرقة شمال الشرقيه و مأمور مركز شرطه الحسينيه وممثلى من الإدارات الصحية والبيطرية والتموين بالحسينيه و قسم شئون البيئة و الأشغالات برئاسة المركز للمرور على المطاعم والمقاهي للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفتره المحدده للحد من التجمعات وتفعيلا للإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

كما قام المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة اولاد صقر يرافقه مأمور مركز الشرطه بشن حمله مكبره بنطاق المدينه والوحدات المحليه التابعه للمركز لغلق جميع المحلات بالانشطه المختلفه عدا الصيدليات والمخابز ومحلات البقاله والمراكز والمولات التجاريه وما يماثلها من المحال والمنشأت التي تهدف الي بيع السلع التجاريه أو الماكولات أو الخدمات أو التسليه او الترفيه ووحدات الطعام المتنقله ويستثني من ذلك توصيل الطلبات للمنازل وجميع الاماكن التي تبيع السلع الغذائيه والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجده بالمراكز التجاريه او خارجها

وقاد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق حمله مكبره بالأشتراك مع شرطه المرافق ومركز شرطة الزقازيق ومباحث المركز والاحياء و نائبي رئيس المركز ومدير الإدارة الهندسية ورئيس قسم الإشغالات و الازالات ورخص المحلات برئاسة المركزفتم تنفيذ قرار غلق للمقاهي والمحلات التجارية وجميع المنشآت عدا محال المواد الغذائية والصيدليات.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق برئاسة محمد محمود رئيس الحى بالمرور على جميع المحلات التجارية والتنبيه بغلق المحلات ماعدا محلات البقالة والصيدليات والأفران لتنفيذ لقرار رئاسة الوزراء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا

وتواصل رئاسة حي ثان الزقازيق برئاسة الأستاذه ثناء فوزي تنفيذ قرار غلق المقاهي والمحال التجارية بنطاق الحى لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين فتم تشميع وإغلاق عدد من المقاهي والمحال التجارية بنطاق حي ثان بالقوة الجبرية لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء.

وقام المحاسب محمد الأباصيري رئيس مدينة القنايات بمشاركة مأمور قسم شرطة القنايات بالاشتراك مع الصحة والتموين والاشغالات وتم غلق جميع المحلات بنطاق مدينة القنايات منعا للمسائلة القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين

وبإشراف ومتابعة اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس وبمشاركة قسم الاشغالات بالمجلس تم المرور على كافة الانشطه التجارية بشوارع متفرقة من المدينة ( الدروس - شلتوت - المنشية ) وغيرها للتأكد من تنفيذ القرار حيث تم غلق 17 صالة جيم و3 قاعات افراح ويأتي ذلك فى إطار الحفاظ على سلامة و أرواح المواطنين والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.

وقام صبحى الهادى رئيس مركز ومدينة الابراهيمية بالتنسيق م مركز الشرطة بغلق جميع المطاعم والمحال والمولات التجاربة والمقاهي والنوادي الرياضية وقاعات الافراح للحد من انتشار فيروس كارونا

كما قامت حملة مكبرة برئاسة محمد حجازي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وقسم الاشغالات ومركز الشرطة بغلق كافة المطاعم والكافيهات والكافتريات الالتزام بقرار الغلق من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا

وقاد محمد محمود حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمشاركة مأمور مركز شرطة مشتول السوق ولجنة مشكلة من مجلس مدينة مشتول السوق حملة مكبرة للتأكد من إلتزام المحلات بالمواعيد الرسمية المعلن عنها لغلق المحلات وقاموا بالتنبيه بالإلتزام بالمواعيد المحددة لغلق المحلات بالمواعيد المحددة لمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس وقاموا بالتنبيه بتعقيم المحلات بشكل مستمر للوقاية من انتشار الفيروس .

وقام حسنى الحاجرى رئيس مركز و مدينة منيا القمح بحملة مكبرة وبحضور مأمور قسم شرطة منيا القمح ...بالاشتراك مع قسمى الإزالات والاشغالات وشرطة المرافق برئاسة المركز لتنفيذ قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 وتم غلق جميع المحلات بنطاق مدينة منيا القمح و المعنيين بالقرار

كما شن العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينه ههيا و نائبي المجلس و قوه من مركز الشرطه وممثلى من ادرات الصحه والتموين وقسم الاشغالات حملة مكبره على المحال التجارية وتم غلق جميع المحلات والمقاهي بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعه لها

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ومن جانب آخر، أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تشميع كافيه ومصادرة 48 شيشه والأدوات المستخدمة في التدخين لمخالفته للقرار الصادر بحظر تقديم الشيشه بالمقاهي والكافيهات، وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حرصاً علي سلامه وصحة المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لمدير إداره المتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف وتفعيل دور اللجان المشكله لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إحترازية لمواجة فيروس كورونا المستجد

وتنفيذا لتعليمات المحافظ ، شن عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، حملة مرور علي المقاهي والكافيهات تلاحظ وجود كافيه بمنطقه الغشام يقوم بتقديم الشيشه لرواده، وعلي الفوز تم تحرير محضر بالمخالفة ومصادرة عدد 48 شيشه بجانب الأدوات المستخدمة في التدخين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا علي سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسية والمعدية.

وبدوره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكداً علي وكيلي وزارتي " الصحة - الزراعة " ، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمنشأت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع 211 حضانة ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، كما 5 أسواق بمركز الزقازيق .

حملة ليلية من رؤساء المراكز لمتابعة غلق الكافيهات

حملة ليلية من رؤساء المراكز لمتابعة غلق الكافيهات

حملة ليلية من رؤساء المراكز لمتابعة غلق الكافيهات



حملة ليلية من رؤساء المراكز لمتابعة غلق الكافيهات

حملة ليلية من رؤساء المراكز لمتابعة غلق الكافيهات

حملة ليلية من رؤساء المراكز لمتابعة غلق الكافيهات

حملة ليلية من رؤساء المراكز لمتابعة غلق الكافيهات