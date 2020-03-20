ارتفاع وفيات كورونا فى السويد إلى 12 حالة و4900 مصاب بالفيروس

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت السلطات الصحية فى السويد، اليوم الجمعة، وفاة امرأة مسنة تبلغ من العمر 95 عاما، فى مدينة لينشوبينج، متأثرة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليصل إجمالى عدد الوفيات فى البلاد إلى 12 حالة حتى الآن، ووفقا لموقع alkompis السويدى.

وكان رئيس الوزراء ستيفان لوفين، دعا أمس كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى البقاء فى منازلهم وعدم الاحتكاك بالآخرين، لحمايتهم من خطر انتشار الفايروس، ووجهت هيئة الصحة العامة المواطنين إلى تجنب الاحتكاك بالمسنين خوفا من نقل العدوى إليهم.

وفى نفس السياق، أعلن كريستيان لندميير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس 209 ألاف و939 حالة، وقال لندميير، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، الذى ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى 3 شهور فى حين تضاعف العدد فى 12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.

وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدى، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.

جددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، نصائحها للشعوب من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل الذى اعتبرته المنظمة وباءً عالميًا، ونشرت الصحة العالمية صورة تحث فيها المواطنين على البقاء داخل المنزل والبعد عن التجمعات.