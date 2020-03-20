ارتفاع الوفيات بكورونا في سويسرا إلى 43 والإصابات تسجل 4840

(رويترز)

قالت السلطات الصحية في سويسرا إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا وليختنشتاين زاد بواقع 952 إلى 4840 في يوم واحد فضلا عن وفاة 43 شخصا.

وأعلن كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس 209 ألاف و939 حالة، وقال لندميير، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف والذى ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى 3 شهور فى حين تضاعف العدد فى 12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.

وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدي، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.