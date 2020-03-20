ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك إلى 7102

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك يرتفع إلى 7102 من بينها 4408 في مدينة نيويورك.

وأشارت إلى أن حاكم ولاية نيويورك أعلن إغلاق كل المصالح غير الأساسية ومنع كل التجمعات بسبب فيروس كورونا.

ووقف سكان مدينة نيويورك في نوافذ منازلهم، مثلما فعل مواطنو دول أوروبا، مع دخول إجراءات الحجز الصحي المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ على غرار دول أوروبا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، جانبا من قيام السكان بغناء مقاطع من أغنية "الغواصة الصفراء" لفريق البيتلز الشهير في فترة الستينات من القرن الماضي مع بعضهم البعض من نوافذ منازلهم لإدخال البهجة مع فترة الحجر المنزلى.