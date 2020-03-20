ارتفاع أسهم أوروبا لليوم الثانى بفضل آمال التحفيز المالى والنقدى للمستثمرين

رويترز

قفزت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالى اليوم الجمعة، إذ أغرت موجة من التحفيز المالى والنقدى المستثمرين بالشراء مجددا بأسواق الأسهم بعد أيام من عمليات بيع بفعل مؤشرات على أن العالم يتجه صوب ركود كبير مدفوع بتفشى فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 4.9% ويتجه صوب محو خسائر الأسبوع بالكامل.

وقفزت أسهم السفر والترفيه 7.6% فى تحرك مفاجئ، لتقود المكاسب بين القطاعات الفرعية الأوروبية، بينما أضافت شركات الطاقة 7.3% على خلفية تعافى أسعار النفط.

وقفزت أسهم البنوك 4.2% من أدنى مستوياتها فى ثلاثة عقود بعد أن انضم البنك المركزى فى بريطانيا إلى نظرائه فى أوروبا فى تعليق اختبارات التحمل لعام 2020.

لكن المؤشر ستوكس 600 بصدد تسجيل أسوأ أداء فى شهر منذ أكتوبر 1987 إذ يجبر فيروس كورونا السريع الانتشار العديد من الدول فى التكتل لفرض حالة عزل.