اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع أسعار النفط مع تلميح ترامب للتدخل فى حرب الأسعار بين السعودية وروسيا

الجمعة، 20 مارس 2020 11:08 ص
ارتفاع أسعار النفط مع تلميح ترامب للتدخل فى حرب الأسعار بين السعودية وروسيا حقول نفط - ارشيفية
سنغافورة – رويترز

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واصلت أسعار النفط تعافيها اليوم الجمعة، عقب مكاسب كبيرة حققتها في الجلسة السابقة بعد أن لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه ربما يتدخل في حرب الأسعار الدائرة بين روسيا والسعودية في "الوقت المناسب".
 
كما تلقت الأسعار دعما من خطط للولايات المتحدة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ بحلول نهاية يونيو، فيما أوردت تقارير أن الجهات التنظيمية في أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد وهي تكساس كبح الإنتاج.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا للتسليم في مايو 43 سنتا أو ما يعادل 1.% إلى 26.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، وزاد العقد بما يصل إلى 5.5% إلى 27.34 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
 
كما ارتفت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل 43 سنتا إلى 25.65 دولار للبرميل، وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر أبريل، والذي زاد 24% أمس الخميس، في وقت لاحق اليوم الجمعة.
 
وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدي سي.إم.سي ماركتس "الانتعاش المفاجئ لأسعار النفط الخام الليلة الماضية كان مدفوعا بالأساس بدراسة الولايات المتحدة التدخل في سوق النفط عبر زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، بينما تقلص بعض إنتاج النفط".
 
وأضافت "القضية الأساسية هي أن الطلب العالمي على الطاقة ينخفض بشدة إذ أن المزيد من الدول تنضم إلى نادي ‭'‬الإغلاق‭'‬. الخطورة التي يمثلها كوفيد-19 على الاقتصاد الكلي قد تتجاوز توقعات أي شخص، وربما تستمر لفترة طويلة من الوقت".‬‬
 
كما صعدت العقود الآجلة لبرنت 28 سنتا أو نحو 1% إلى 28.75 دولار للبرميل.
 
وزاد خام القياس العالمي 14.4% أمس الخميس محققا أكبر مكسب في يوم واحد منذ سبتمبر، لكنه يتجه صوب تسجيل رابع تراجع أسبوعي اليوم.
 
وهوت أسعار الخام الأمريكي وخام برنت نحو 40% في الأسبوعين الماضيين منذ انهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، مما أدى لأن تعزز السعودية الإنتاج.
 
ونقلت صحيفة وول ستريت جونال عن مصادر لم تذكر أسمائها أن إدارة ترامب تدرس القيام بمسعى دبلوماسي لحث السعودية على تقليص الإمدادات وأن تستخدم تهديدا بالعقوبات على روسيا لإجبارها على الحد من الإنتاج.
 

أسعار النفط

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