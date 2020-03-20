اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يطلق حملة توعوية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن اتحاد طلاب كلية الطب لجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن إطلاق حملة إعلامية للتوعية المواطنين عن الوباء العالمي الحالي "Corona" والمعروف علميًا بمرض "COVID-19".
وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الطلاب اليوم الجمعة، أن الحملة جاءت في إطار مسئولية كل طالب في نشر الوعي الطبي وتبسيط المعلومة العلمية لتوصيلها لمن حوله من أقارب وأصدقاء وجيران فيما يخص الوباء العالمي الحالي "Corona"، وتزويدهم بما يستجد من أحداث ومعلومات جديدة بشكل متجدد.
وأشار البيان إلى أن الحملة تعمل على جميع المعلومات ويتم مراجعتها وتحريرها بمساعدة وإشراف أساتذتنا بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الداعمين لنا في من جهد لإنجاح الحملة وخدمة المجتمع، داعين الجميع المشاركة في نشر الحملة لأوسع نطاق ممكن، لتكون مصدرًا موثوقًا يعتمد عليه، ليس فقط لطلاب الكلية بل للجميع.
وأضاف البيان أن إطلاق الحملة تأخر، بسبب الحرص على التأكد من دقة وصحة المعلومات التي نقوم بنقلها إلى المواطنين؛ نظرًا لكثرة الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي يتم نشرها بشكل مستمر، متمنين أن تكون المشاركة سببًا في توعية قطاعًا لا بأس به من الشعب المصري حول كيفية الحفاظ على الصحة العامة والخاصة معا وكيفية الوقوف متحدين بسلاحي العلم والوعي لمجابهة الوباء والخروج بأقل الخسائر الممكنة.
ودشن مجموعة من شباب محافظة الإسكندرية مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين بأهمية النظافة وكيفية الوقاية من فيروس كورونا ومساعدة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.
وقام الشباب بتوزيع كمامات وجوانتيات، وملصقات فى الأماكن العامة والميكروباصات فيها تعليمات وقائية مهمة على المارة والسيارات، لتطهير المحلات وأبواب السيارات والميكروباصات، وتطهير أيادى المواطنين بالكحول الإثيلى.
وطالب الشباب مشاركة المواطنين فى الحملات التوعوية والوقائية كمبادرة منهم لمنع انتشار الفيروس لحمايتهم وسلامتهم، بالإضافة إلى اتباع هذه الإجراءات وارتداء الجوانتى والكمامة.
وكانت قد أطلقت مديرية أمن الإسكندرية حملة توعية المواطنين من خلال ملصقات توعوية بعنوان "من فضلكم إلزموا منازلكم حرصا على سلامتكم"، إيمانا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتوعية المواطنين بخطورة الخروج من المنازل لعدم زيادة العدوى من فيروس كورونا.
يذكر أن دشن عدد من المواطنين مبادرات لتعقيم وتطهير المناطق العامة ووسائل المواصلات لحماية المواطنين من فيرس كورونا ومنع انتشاره وتقديم نصائح للمواطنين لمنع انتشار المرض.
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