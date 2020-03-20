اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية يطلق حملة توعوية لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف البيان الصادر عن اتحاد الطلاب اليوم الجمعة، أن الحملة جاءت في إطار مسئولية كل طالب في نشر الوعي الطبي وتبسيط المعلومة العلمية لتوصيلها لمن حوله من أقارب وأصدقاء وجيران فيما يخص الوباء العالمي الحالي "Corona"، وتزويدهم بما يستجد من أحداث ومعلومات جديدة بشكل متجدد.

وأشار البيان إلى أن الحملة تعمل على جميع المعلومات ويتم مراجعتها وتحريرها بمساعدة وإشراف أساتذتنا بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الداعمين لنا في من جهد لإنجاح الحملة وخدمة المجتمع، داعين الجميع المشاركة في نشر الحملة لأوسع نطاق ممكن، لتكون مصدرًا موثوقًا يعتمد عليه، ليس فقط لطلاب الكلية بل للجميع.

وأضاف البيان أن إطلاق الحملة تأخر، بسبب الحرص على التأكد من دقة وصحة المعلومات التي نقوم بنقلها إلى المواطنين؛ نظرًا لكثرة الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي يتم نشرها بشكل مستمر، متمنين أن تكون المشاركة سببًا في توعية قطاعًا لا بأس به من الشعب المصري حول كيفية الحفاظ على الصحة العامة والخاصة معا وكيفية الوقوف متحدين بسلاحي العلم والوعي لمجابهة الوباء والخروج بأقل الخسائر الممكنة.