اتحاد الغرف السياحية: هناك التزام بصرف جميع مستحقات العاملين بصفة منتظمة

كتبت آمال رسلان

أبلغت الغرف السياحية اعضائها بتعليمات وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى خلال فترة التوقف للقطاع بعد قرار تعليق الطيران حتى نهاية مارس، لتبدأ الشركات والفنادق والمطاعم والبازارات فى تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر فى الاتحاد أنه جاء فى مقدمة نتائج اجتماع العنانى مع اتحاد الغرف السياحية أمس توجيهه بالالتزام بمستحقات العاملين بالقطاع وعدم تسريح العمالة خلال فترة التوقف، لافتا إلى أن الغرف الخمس أبلغت اعضائها وخاصة الفنادق وشركات السياحة بضرورة الالتزام التام بذلك.

ونوه إلى أن الوزير شدد خلال الاجتماع مع ممثلى القطاع الخاص والمستثمرين السياحيين على أن الوزارة حريصة علي الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي، وطالب الجميع بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا علي ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.

كذلك وجه الاتحاد المنشآت الفندقية والسياحية إلى الاستعداد لبدء عملية التطهير الفورى للفنادق بعد أن غادر السائحين، حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك و تي يو ڤي نور) لتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة الي الكشف علي كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد اجتمع امس مع النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورؤساء قطاعات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات علي القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق 19 مارس و حتى 31 مارس الجارى.

وقد ابدي الاتحاد بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف علي العاملين بها. كما تم مناقشة التوصيات الوقائية التي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي يجري تطبيقها علي الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات ذات الصلة من خلال الغرف المعنية.