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إيطاليا تعلن شفاء طفل عمره 22 يوما من فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 10:31 ص
إيطاليا تعلن شفاء طفل عمره 22 يوما من فيروس كورونا اطباء ايطاليون - ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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أكدت السلطات الطبية فى ايطاليا شفاء طفل، عمره 22 يوما، من فيروس كورونا (كوفيد 19)،  كان أول رضيع  أظهرت الاختبارات انه مصاب بالوباء، وولد الطفل فى 11 فبراير  الماضى فى مستشفى ببلدة الزانو لومباردو، بؤرة الوباء فى منطقة بيرجامو، بصحة جيدة، ولكه اصيب بعد أيام قليلة بحمى شديدة لينقل فى الثالث من مارس الجارى الى مستشفى "البابا يوحنا الثالث والعشرون" في مدينة بيرجامو.

ولد الطفل من أم أثبتت الاختبارات أنها مصابة بـ(كوفيد 19) وأب غير مصاب، ولا يزال بالمستشفى 3 أطفال مصابين بفيروس كورونا تبلغ أعمارهم 11 يومًا و 22 يومًا و35 يومًا، حالاتهم الصحية ليست خطرة، ولكن وفق قسم الولادة بالمسشتفى، فان نساء مصابات أنجبن أطفالا ثبت خلوهم من الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الإصابات فى إيطاليا وصل إلى 41.035 شخص، و3405 حالة وفاة، ففى يوم واحد ارتفع عدد الإصابات بنسبة 14.9%، كما أن ارتفاع عدد الوفيات يعانى أنها تجاوز بالفعل عدد الوفيات فى الصين.

ويوجد حاليا 15757 مريضا فى المستشفى يعانون من الأعراض، كما يوجد 2498 في وحدة العناية المركزة و 14935 في عزلة منزلي.

وأشار الى أن عدد المتعافين من الوباء بلغ 4.440، بعد شفاء 415 آخرين خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية، والى أن نسبة المصابين طريحى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات بلغت 8% من مجموع الاصابات بالفيروس.

وكان  رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتي، أعلن، أن إجراءات العزل فى المنازل التى سادت لمدة أسبوع فى هذا البلد، الأكثر تضررا فى أوروبا من جائحة فيروس كورونا، ستستمر حتى 3 أبريل لوقف انتشار الفيروس.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية فى مقابلة مع صحيفة "الكورييرى ديلا سيرا"، إن "الإجراءات التى اتخذناها من إغلاق معظم الشركات والمدارس ستستمر حتى 3 أبريل، لضمان وقف انتشار فيروس كورونا".


ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

الصين

ووهان

اطباء

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