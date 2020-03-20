إلغاء قمة السبع بكامب ديفيد بسبب كورونا.. واستبدالها بمؤتمر عبر الفيديو

رويترز

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيلغى اجتماعا لقادة مجموعة السبع فى كامب ديفيد فى يونيو بسبب فيروس كورونا وسيعقد مؤتمرا بالفيديو بدلا من ذلك. ويأتى هذا القرار فى الوقت الذى تغلق فيه دول العالم حدودها وتحظر السفر لوقف انتشار الفيروس.

وعقد ترامب مؤتمرا عبر الفيديو مع قادة الدول الصناعية الكبرى في العالم في وقت سابق من هذا الأسبوع ويعتزم تكرار الأمر في أبريل نيسان ومايو أيار وكذلك في يونيو حزيران حيث كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بالحضور الشخصي في المنتجع الرئاسي في ماريلاند.

وأبلغ المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو والذي يعمل أيضا مساعدا لترامب فيما يتعلق بمجموعة السبع، نظراءه بهذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان لرويترز "البيت الأبيض أبلغ أيضا أعضاء مجموعة السبع الآخرين بأنه من أجل استمرار التنسيق الوثيق، سيعقد الرئيس مؤتمرا للزعماء عبر الفيديو في أبريل ومايو تماما مثلما فعل هذا الأسبوع".

وكان ترامب يعتزم أن يتركز اجتماع مجموعة السبع على الاقتصاد متجنبا موضوعات كانت غالبا ما تتصدر جدول الأعمال مثل تغير المناخ. وكان يخطط في البداية لاستضافة مجموعة القادة في أحد ممتلكاته في فلوريدا لكنه ألغى تلك الخطط بعد انتقادات بأنه سيتربح من هذا الاجتماع.

وتضم مجموعة السبع، الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي. وأثار ترامب غضب أوروبا بفرض حظر سفر على مواطنيها دون تنبيه الزعماء الأوروبيين مسبقا. وأصبحت أوروبا مركزا بؤرة لفيروس كورونا.