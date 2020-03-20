إصابة عضو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيروس كورونا

كتب رامى محيى الدين

أصيب عضو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوباء كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قد صرح بأن 15 دولة من أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، طلبت الاستعانة بخبرات الوكالة للتغلب على مشكلة فيروس كورونا، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والحكومة النمساوية لضمان أمن وسلامة المفتشين فى إيران.

وأضاف جروسى - فى مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، عقب اجتماع مجلس المحافظين - أن الوكالة تقوم بجمع المعلومات والتنسيق مع الجانب الإيرانى لتعزيز إجراءات السلامة النووية، لافتا إلى أنه أبلغ الدول الأعضاء فى تقرير مفصل، بتطورات الوضع فى إيران فيما يخص الفيروس أو الأنشطة النووية.

وأوضح أن الحوار بين الوكالة وإيران سوف يستمر، مضيفا: "لدينا تفاؤل مستمر بالقدرة على إحراز تقدم فى الملف النووي"، لافتا إلى أن تقارير الوكالة عن إيران تعتمد على الموضوعية والدقة ورصد نتائج المتابعة والتفتيش بشكل تحليلى شامل.

وقال جروسى إنه يطلب دائما التعاون من جانب إيران ويقدم اقتراحات للمحافظين، كما إنه ناقش مع الدول الأعضاء تطورات الوضع بشفافية مع تحليل لكافة المعلومات الموثوقة، مشيرا إلى وجود اتصالات مستمرة مع مجلس الأمن الدولى لضمان السلامة النووية وتعزيز جهود نزع التسلح النووي.