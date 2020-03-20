إصابة شخص إثر حادث سير أمام محكمة القاهرة الجديدة

كتبت أمنية الموجي

أصيب شخص منذ قليل، بعد أن صدمته سيارة، أمام محكمة القاهرة الجديدة، أثناء مروره الطريق المؤدي للمحكمة، وتم نقل المصاب بسيارة إسعاف إلى المستشفي الجوي، وسط وجود قوة من مباحث القاهرة الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

كان قسم شرطة التجمع الخامس، قد تلقى بلاغًا من المواطنين بمنطقة المحكمة بوقوع حادث ووجود مصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم لمكان الحادث وتبين وجود سيارة ملاكي القاهرة قد أصابت أحد المارة، بحسب أقوال أهالي المنطقة، وتم نقل المصاب عن طريق سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وتوجه سائق السيارة للقسم.

وتنسق الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة السيارات واتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق، ونشر الخدمات المرورية على كل مداخل ومخارج المدن والطرق المؤدية للقاهرة الكبرى لمراقبة حركة المرور تحسبا للطوارئ.

كما كثفت إدارات المرور من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد شارع التسعين الجنوبى بالتجمع الخامس، سيولة مرورية، أمام المتجه إلى الدائرى الأوسطى وطريق العين السخنة، وظهرت سيولة مرورية متحركة بالمسطح الأرضى بالشارع، الأمر الذى لم يؤثر على الحركة المرورية لمن يسلك الطريق فى الاتجاهين.

وشهدت حالة من السيولة المرورية، بمعظم المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وخاصة الاتجاه المقابل المتجه إلى مدينة نصر إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية فى مناطق أخرى، وخاصة من التحرير وحتى حدائق القبة ومدينة نصر.