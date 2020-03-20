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إسرائيل تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 10:40 م
إسرائيل تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهى لرجل يبلغ من العمر 88 عاما كان يعانى من أمراض سابقة.

 

وقالت وزارة الصحة، فى بيان إن الرجل نقل إلى المستشفى قبل نحو أسبوع فى حالة خطيرة، وسجلت إسرائيل حتى الآن 705 إصابات بفيروس كورونا أغلبيتها العظمى بأعراض خفيفة. وحوالى عشرة منهم فى حالة خطيرة بينما تعافى 15.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 705 حالات، وبحسب إحصائيات جديدة نشرتها الوزارة، فإن من بين إجمالى الإصابات 662 حالة تعانى من أعراض خفيفة، و 18 فى حالة متوسطة، و10 فى حالة خطيرة، فيما تماثل 15 شخصًا للشفاء، وفقا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتظهر البيانات الجديدة زيادة قدرها 28 إصابة عن اليوم السابق، وهى زيادة تقل كثيرا عن الزيادة اليومية التى شهدتها الأيام الأخيرة، ومع ذلك يتوقع مسؤولو الصحة حدوث قفزة كبيرة فى عدد الحالات مع زيادة معدل إجراء اختبار الكشف عن الفيروس.

 
 

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