إسبانيا تغلق جميع الفنادق بسبب فيروس كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن إسبانيا أغلقت جميع الفنادق بسبب فيروس كورونا.

وكان ملك إسبانيا، فيليبى السادس، بعث رسالة فى تسجيل فيديو له يطالب شعبه بالوحدة والتضامن والثقة حول انتشار فيروس كورونا ، وقال: "هذا الفيروس لن يهزمنا ، بل على العكس سيجعلنا أكثر التزاما، واكثر اهتماما ، وأكثر اتحادا، سنتحمل أى محنة".

وشكر الملك فيليبى السادس العاملين فى قطاع الصحة على عملهم ، وقال إنهم "طليعة إسبانيا فى مكافحة هذا الفيروس".

ودعا جميع المواطنين إلى "وضع الخلافات جانباً" والتوحد لمواجهة الوباء بهدوء وثقة، ولكن بتصميم وطاقة"، مضيفا: "لابد من"الشجاعة والمضى قدما".