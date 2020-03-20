إسبانيا تصدر قرارا بتحويل الفنادق لمستشفيات مؤقتة لمواجهه تفشى كورونا

كتبت هند عادل

أمرت إسبانيا الفنادق بإغلاقها يوم الخميس المقبل والبدء فى تحويلها إلى مستشفيات، حيث تريد السلطات الإسبانية استخدام الفنادق كمستشفيات لمعالجة تفشى المرض الذى أودى بحياة 833 حتى الآن، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.



اسبانيا تحول فنادقها إلى مستشفيات

وتم إغلاق الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة القصيرة فى أحدث خطوة صارمة لإسبانيا لوقف انتشار الفيروس، وبدأت السلطات الإسبانية بالفعل فى تحويل الفنادق إلى مستشفيات مؤقتة فى الوقت الذى تكافح فيه تفشى المرض الذى أودى بحياة 833 شخصًا فى البلاد وأصاب 18 ألف مريض.

ويعمل العاملون الصحيون الذين يرتدون سترات واقية بالقرب من فندق Gran Hotel Colon فى مدريد، والذى يتم تحويله إلى مبنى طبى للتعامل مع تفشى المرض، فى حين قام أعضاء وحدة الطوارئ العسكرية ينفذون أعمال التطهير فى مطار جوزيب تاراديلاس ببرشلونة.



فنادق اسبانيا تتحول لفنادق

وتضمن قرار السلطات الإسبانية بتعليق فتح جميع الفنادق وأماكن الإقامة المماثلة، وأماكن الإقامة السياحية وأماكن الإقامة الأخرى قصيرة الأجل بك الأراضى الإسبانية، وتعد إسبانيا ثانى أكثر الوجهات السياحية شعبية فى العالم بعد فرنسا، وتعد صناعة السياحة أساسية لاقتصادها.

لكن إسبانيا فرضت حظرا وطنيا لوقف الفيروس، وتم نشر أكثر من 1000 جندى فى 14 مدينة فى جميع أنحاء البلاد لمساعدة الشرطة على الإغلاق، وإخبار المواطنين بالعودة إلى منازلهم ما لم يكن لديهم سبب ضرورى للخروج.



اسبانيا

وتم بالفعل تحويل بعض الفنادق إلى مستشفيات مؤقتة، بما فى ذلك فندق جران كولون الذى يضم 359 غرفة فى مدريد، وتأمل إسبانيا فى الحصول على المزيد من غرف الفنادق للعلاج الطبى، وقالت السلطات إن الفنادق فى مدريد قدمت 60 ألف سرير للخدمة الصحية.