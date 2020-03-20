إحالة طالب للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين فى الأزبكية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الأزبكية، بإحالة طالب للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين، بشراء هواتف محمول بنقود مزورة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، مفادة تلقية بلاغا من "م. خ"، 19 سنة، طالب بسابقة قيامه بعرض هاتفه المحمول ماركة أيفون للبيع عبر موقع تسويق الإلكتروني مقابل مبلغ مالي 8000 جنيه، وتواصل معه أحد الأشخاص من هاتف محمول "محدد" وأبدى رغبته في شراء الهاتف المحمول، واتفقا على التقابل بميدان رمسيس دائرة القسم لإتمام عملية البيع، وعقب تسليمه الهاتف المحمول واستلام المبلغ المالي المشار إليه انصرف الأخير إلا أنه اكتشف أن المبالغ المالية مقلدة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى "م. ص"، 19 سنة، طالب، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، هاتف محمول "مجهول المصدر"، 80 ورقة مالية فئة 100 جنيه بإجمالى 8000 جنيه "مقلدين".



وبمواجهته بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين عقب قيامهم بعرض هواتفهم المحمولة للبيع عبر موقع التسويق الإلكتروني والاستيلاء على الهواتف المحمولة نظير تسليمهم مبالغ مالية مقلدة.



وأقر المتهم بأن الهاتف المحمول المضبوط، بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي "جاري التوصل لمالكه"، وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من "م. م. م"، 35 سنة، حاصل على ليسانس ومقيم مركز فراسكور / دمياط، والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي "إيصال أمانة" بإجمالي حبس 6 شهور مقابل مبلغ مالي 500 جنيه، عن كل 1000 جنيه مقلدة، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأخير.



وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها وأقر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص يدعى " ا. ب" ـ ومقيم إمبابة / جيزة مقابل مبلغ مالي 300 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.