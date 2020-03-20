إجراءات مشددة بمستشفيات طنطا الجامعية لمواجهة فيروس كورونا

الغربية عادل ضرة

كشف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا عن إنشاء غرفة عمليات بمستشفيات طنطا الجامعية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وشكاوي المواطنين وسرعة التدخل حال استقبال أي اشتباه بالإصابة، وذلك فى إطار الخطة الشاملة التي وضعتها جامعة طنطا برئاسة الدكتور الدكتور مجدي سبع ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعميمها على جميع كليات ووحدات وإدارات الجامعة.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا في بيان له إلى رفع حالة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية لمواجهة الفيروس وذلك في إطار جهود جامعة طنطا المتواصلة لنشر الوعي الصحي للوقاية ومكافحة الفيروسات والأمراض المعدية فضلًا عن التأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها تلك المستشفيات .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا تنظيم مواعيد الزيارات اليومية مستشفيات طنطا الجامعية، وذلك كإجراء احترازي صحي لضمان سلامة المرضي والمترددين من الاصابة فيروس كورونا الجديد ، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمكافحة العدوي بالمجلس الأعلى للجامعات وتعميمها علي كليات الجامعة والمدن الجامعية وقطاعات الجامعة المختلفة.

وتابع الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه جارى تدريب مستمر لفرق العمل بالمستشفيات والإدارات الطبية، وعمل توعية لجميع العاملين في المستشفيات سواء الفريق الصحي أو الموظفين أو الأمن وغيرهم بطرق العدوي وكيفية الوقاية.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا انه تم وضع خطة استباقية شملت مرحلة الاستعداد بتنظيم دورات ونـدوات للتوعية في كافة الكليات والوحدات والمراكز والمستشفيات، وإعداد وتجهيز فرق عمل مدربة بالمعلومات اللازمة عن الفيروس وطـرق الوقاية منه، إلى جانب التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمشاركة المعلومات والمستجدات وأهمية تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي .