إجراءات جامعة أسوان للوقاية من فيروس كورونا المستجد

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تبذل أجهزة الدولة جهوداً كبيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ومن ضمن الإجراءات ،كانت في تعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس ،لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفي هذا الصدد نفذت جامعة أسوان إجراءات حاسمة للوقاية من الفيروس أبرزها أعمال التعقيم والتطهير وكما رفعت أجهزة جامعة أسوان حالة الطوارئ واتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

حيث قامت الجامعة تعقيم كافة المدرجات والقاعات والمنشآت على مستوى جامعة أسوان وكذلك الكليات داخل وخارج الحرم الجامعى، فى ظل خطة جامعة أسوان للوقاية من فيروس كورونا، عقب القرار الرئاسي بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بالجامعات ،فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم التي تشمل كافة الكليات والمباني والمنشآت والمعامل الجامعية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا وكذلك تواجد الأطباء والتمريض وجاهزيتهم للكشف عن اي حالات طارئة و و توفير كافة المستلزمات الطبية وأجهزة المسح الحراري في الكليات المختلفة والمدن الجامعية والتي تحدد درجة حرارة المترددين علي جامعة أسوان .

كما تم البدء فى تعقيم وتطهير جميع المكاتب الرئيسية والإدارية بمبنى إدارة الجامعة وعدد من المنشآت الأخرى، وذلك فى إطار خطة جامعة أسوان للوقاية من فيروس كورونا المستجد وشمل التعقيم والتطهير لكافة المباني والمنشآت الجامعية والكليات والمعامل والمصاعد والسلالم.

وشملت أعمال تعقيم ورش منشآت جامعة أسوان لمواجهة فيروس كورونا رش وتعقيم مدرجات ومعامل وقاعات الدرس كليات الخدمة الاجتماعية وكلية العلوم وكلية الزراعة والموارد الطبيعية والمطعم المركزي والمدن الجامعية بصحارى

ورش مداخل ومخارج الكليات و تزويد مخازن الكليات بأدوات التطهير والتعقيم وتدريب العمالة علي كيفية الرش وخاصة قاعات الدروس والمحاضرات والمكاتب وحدائق الجامعة وتقسيم العاملين الي مجموعتين بالتناوب في الحضور مع التنبيه علي الإرشادات العامة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وهي عدم السلام بالأيدي مع غسل اليدين بصفة دائمة مع توفير المنظفات بالمباني الإدارية وتعقيمها بصفة دائمة تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا مع إخلاء المدن الجامعية من الطلاب طوال فترة تعليق الدراسة والقيام بتعقيمها.

كما تنفذ الإدارة الطبية المتواجدة بالحرم الجامعي بجامعة أسوان بصحاري إجراءات في حالة ظهور أي إصابة مع نقلها إلي مستشفي الصداقة ووجود سيارتين إسعاف وطاقم طبي مزود بجهاز المسح الحراري .

ومن جهته أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان علي استخدام التعليم عن بعد لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وجميع طلاب جامعة أسوان مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع جامعة أسوان ، وجميع مواقع الكليات، خلال فترة تعليق الدراسة ومدي تفاعل الطلاب لدى وسائل التعليم أونلاين.

ولفت الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان الي أن جامعة أسوان اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في جميع الكليات بالتنبيه علي عمداء ووكلاء الكليات بالتواجد بمقر الكليات بالتنسيق مع عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام ومدرسي المواد برفع المحاضرات علي صفحات الكليات والمنصة الإلكترونية وذلك تطبيقا لخطة الوزارة في التعليم الإلكتروني

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إلي انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكتروني المتاحة للاستمرار في العملية التعليمية وأيضا قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشدد رئيس الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان علي الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه سيتم تقسيم قوة جامعة أسوان من أعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى قسمين للحضور بالتناوب على مدار الأسبوعين منعا لعدم وجود تجمع بأعداد كبيرة داخل جامعة أسوان.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بانه سيحضر جميع العمداء، والوكلاء ورؤساء الأقسام، وأمين جامعة أسوان ، وأمناء المساعدين وأمناء الكليات، وجميع القيادات الإدارية داخل الكليات بجامعة أسوان على مدار الأسبوعين، لضمان إدارة الأزمة على أكمل وجه ممكن، والإشراف والمتابعة على جميع الإجراءات الاحترازية.



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