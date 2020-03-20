أول صور من موقع انهيار عقار في حلوان بعد مصرع 3 أطفال

كتب عبد الرحمن سيد

ننشر أول صور من موقع انهيار عقار في حلوان، مما أدى لوفاة 3 أطفال وإصابة جدتهم، حيث انتقلت الجهات المعنية لمكان الحادث.

لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيبت جدتهم في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، بعدما انتشالتهم قوات الحماية المدنية، من أسفل ركام العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بانهيار منزل بالعزبة البحرية بحلوان، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى سلامة المتواجدين في الشارع.

وقامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بإخلاء العقارات المجاورة وتم انتشال جثث 3 أطفال والعثور على جدتهم مصابة بإصابات بالغة ونقلوإلى المستشفى.



