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أوقاف الإسكندرية: ملتزمون بتعليمات الوزارة فى تطهير وتعقيم المساجد

الجمعة، 20 مارس 2020 02:38 م
أوقاف الإسكندرية: ملتزمون بتعليمات الوزارة فى تطهير وتعقيم المساجد تعقيم المساجد
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، إن الأوضاع بمساجد الإسكندرية مستقرة، والأئمة ملتزمون بتنفيذ التعليمات الوزارة، والعمال يقومون بعمليات التطهير والتنظيف على أكمل وجه، وأن المديرية والإدارات الفرعية تبذل جهدها فى متابعة المساجد وتنفيذ التعليمات، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "خشبة"، خلال البيان الصادر عن المديرية اليوم، "أننا وجهنا اليوم قافلة دعوية لأداء خطبة الجمعة بالمساجد التابعة لإدارة اوقاف العامرية تحت عنوان الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولى الأمر وأكدوا الأئمة على أن الابتلاء سنة من سنن الله في الخلق، وأما الأسباب الظاهرة التى يجب الاخذ بأقصى درجة منها - كأنها كل شئ - فهى اسباب العلم واحتياطات اهل الاختصاص وتنفيذ التوجيهات التى تصدر عن مؤسسات الدولة فطاعة ولى الأمر او من ينوب عنه واجبة.

وأشار إلى "أن من الأسباب الظاهرة كذلك الاعتناء بالطهارة، وأما الأسباب الباطنة فهى التوكل على الله مع الاخذ بالأسباب وكذلك من الأسباب الباطنة الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى".

وكان قد أدى المصلون بمحافظة الإسكندرية، صلاة الجمعة، من داخل وخارج المساجد، بعد أن تم تعقيمها وتطهيرها من قبل إدارات الأوقاف بمختلف المحافظة، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

والتزمت المساجد الإسكندرية بتعليمات وزارة الأوقاف بشأن تطهير وتعقيم المسجد قبل توافد المصلين وعقب انتهاء الصلاة، وغلق دورات المياه نهائيًا، والتنبيه على المواطنين بعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

وكانت أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، قد واصلت متابعة أوضاع المساجد والإشراف على تطهيرها في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.

وأضاف البيان الصادر عن المديرية، أن وكيل الوزارة تابع بنفسه سير عمليات التطهير والتعقيم في المساجد الكبرى بالإسكندرية كمسجد سيدى ابى العباس المرسى وسيدى ياقوت العرش والإمام البوصيرى وغيرها من مساجد الإسكندرية.

 

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