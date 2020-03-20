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أمن المنافذ يضبط قضايا بقيمة 55 ألف جنيه خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 مارس 2020 01:20 م
أمن المنافذ يضبط قضايا بقيمة 55 ألف جنيه خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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 شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية خلال الــ24 ساعة الماضية، وذلك بالتنسيق لقطاع أمن المنافذ مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، حيث جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، خاصة جرائم التهريب ، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .

 

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بنادق ضغط هواء) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (55,820 خمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرون جنيهاً).

 

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب فى مجال الأمن العام في ضبط  (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات سائقين).

 

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ  (178) حكم قضائى متنوع، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط  (804) مخالفة مرورية متنوعة، كما نجحت فى مجال مكافحة جرائم " الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات " عن ضبط (2) قضية.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بجميع وقائع الضبط ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق ، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة ، على جميع منافذ الجمهورية ، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية عليها .

 

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

يذكر الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، نجحت في وقت سابق في ضبط 8 قضايا تهريب البضائع عبارة عن ملابس أجنبية الصنع، قطاع غيار دراجات، ماكينة تصنيع حلوى، محركات، أطقم مفكات، هواتف محمولة، زجاجات لتعبئة العطور، ساعات يد بمشتملاتها، إكسسوارات هواتف محمولة، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض 3 مليون و220 ألف و481 جنيها.

 


أمن المنافذ

جرائم التهريب

تنفيذ الأحكام

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غير الشرعية

حملة أمنية

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