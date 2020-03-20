أمن الجيزة يواصل مطاردة تجار المخدرات بالبراجيل

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، استهدفت تجار المواد المخدرة بمنطقة البراجيل بأوسيم، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بحيازة أقراص مخدرة وحشيش، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة لاستخدامها في التواصل مع عملائهم.

تأتى تلك الحملة ضمن سلسلة حملات بدأت مديرية أمن الجيزة في شنها على أوسيم، وخاصة منطقة البراجيل، بعد اتخاذها وكرا من جانب عدد من العاطلين لترويج المواد المخدرة، وتعدد شكاوى المواطنين.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة، يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.