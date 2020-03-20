اليوم السابع
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أمطار متوسطة تضرب بعض مدن القليوبية

الجمعة، 20 مارس 2020 02:23 م
أمطار متوسطة تضرب بعض مدن القليوبية سقوط أمطار متوسطة فى القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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ضربت موجة أمطار متوسطة عدد من مدن محافظة القليوبية، ظهر اليوم الجمعة، صاحبها سرعة كبيرة في حركة الرياح وانتشار، وهو ما دفع مرور القليوبية لمناشدة المواطنين لتوخي الحذر أثناء القيادة على الطريق الرئيسية وترك مسافات كافية بين السيارات وبعضها البعض.

 

الأمطار (1)
الأمطار فى القليوبية

 

فيما أعلنت محافظة القليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبا لموجة الطقس السيء التي قد تضرب المحافظة خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد المصرية، حيث جاء ذلك وفقا للخطة للمناطق الأكثر تضررا بالمحافظة وعلى الطرق الرئيسية بالمحافظة.

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن تشكيل غرفة عمليات فورا بالديوان العام للمحافظة، برئاسته، للتدخل السريع فى أية أمور طارئة نتيجة موجة الطقس السيئ التى من المقرر أن تشهدها محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وفقا لما أعلنه مركز التنبؤ بفيضان النيل في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، أن توقعات التنبؤ بالطقس في المركز تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل شدتها على باقى السواحل الشمالية وشمال سنياء وأجزاء من محافظات الوجه البحرى، وقد تصل إلى القاهرة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء، بالاهتمام بجميع الشكاوى التى ترد على منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل معها فورا وسرعة الاستجابة، والتواصل للبلاغ عن أى شكاوى على الخط الساخن 16528.

كما وجه "الهجان"، بضرورة مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار بالطرق والأنفاق والشوارع والميادين لمنع تجمعات المياه خلال الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة بنطاق المحافظة وحل كافة مشاكل كفاءة بالوعات صرف الأمطار، مؤكدا على أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار، حيث كلف المحافظ المسؤولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.

 
الأمطار (2)
الأمطار

اخبار القليوبية

مياه القليوبية

طقس القليوبية

امطار القليوبية

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