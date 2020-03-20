أمريكا ليست الأولى.. دول استخدمت دواء الملاريا لعلاج كورونا

كتبت فاطمة خليل

"هيدروكسي كلوروكوين".. هذا هو اسم الدواء الذى أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الموافقة عليه لعلاج فيروس كورونا الجديد، وهو من الأدوية التى كانت تستخدم لعلاج الملاريا، والولايات المتحدة الأمريكية لم تكن أول دولة استخدمت هذا الدواء فى علاج كورونا.

وأعلنت فرنسا من قبل عن نجاحها فى استخدام هذا الدواء على عدد محدود من المرضى، وكذلك الصين التى تعمل على دراسة هذا الدواء مع أدوية أخرى قبل أمريكا.

ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" بدأ باحثون أمريكيون ، على غرار علماء في دول أخرى، دراسات لمعرفة ما إذا كان من الممكن استخدام الأدوية الخاصة بعلاج الملاريا منخفضة التكلفة والمتاحة على نطاق واسع للمساعدة في علاج المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد"كورونا".

وقد بدأ العلماء بجامعة مينيسوتا الأمريكية تجربة هيدروكسي كلوروكوين لعلاج الملاريا على 1500 شخص هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان الدواء يمكن أن يمنع أو يقلل من شدة فيروس كورونا COVID-19.

وقد أعلن اليوم الرئيس الأمريكي ترامب الموافقة على هذا الدواء فى علاج فيروس كورونا.

الصين وفرنسا كانت قد أعلنت نجاح تجاربها في استخدام دواء الملاريا فى علاج كورونا، قبل الولايات المتحدة.

وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk ، الذي تعافى من الملاريا في عام 2000 بعد تناول الدواء.

ووفقاً لموقع "فرانس 24"، فقد أكدت أحد شركات الأدوية الشهيرة استعدادها لتوفير ملايين الجرعات من "بلاكنيل"، المشتق من مادة هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، الذي أظهر نتائج "واعدة" في معالجة المرضى بفيروس كورونا.

وذلك بعد أن نجحت دراسة فرنسية على تجريب الدواء على 24 شخصا، فتقلصت نسبة الإصابة بينهم إلى 25% فقط، حيث تواصل فرنسا تجاربها على الدواء.

و"بلاكنيل" عقار مكوّن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل، وبالإضافة إلى التأثير المباشر المضاد للفيروسات ، يمنع هيدروكسي كلوروكوين إنتاج وإطلاق البروتينات المشاركة في المضاعفات الالتهابية للعديد من الأمراض الفيروسية.

قال الدكتور جاكوب تولار ، عميد كلية الطب بجامعة مينيسوتا ونائب الرئيس للشؤون الإكلينيكية: "نحاول الاستفادة من العلم لنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء ما."

يصاب معظم الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي الجديد بأعراض خفيفة تشبه الأنفلونزا فقط ، ولكن يمكن أن يعاني حوالي 20 % من مرض أكثر خطورة يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي الذي يتطلب دخول المستشفى.

وقال الدكتور راسل بور ، اختصاصي أمراض الرئة الحرجة في جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس: "يجب استخدام هذه العلاجات فقط في المستشفيات من قبل متخصصي الرعاية الحرجة".

هذا الأسبوع أيضاً أطلقت جامعة مينيسوتا تجربتين لاختبار اللوسارتان - واحدة لقياس ما إذا كان دواء ارتفاع ضغط الدم يقلل من خطر فشل الأعضاء لمرضى كورونا COVID-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفى ، والآخر ينظر في ما إذا كان الدواء يمكن أن يحد من الحاجة إلى دخول المستشفى .

لوسارتان هو مانع مستقبلات الأنجيوتنسين 1 (AT1R) ، والذي يقول الباحثون إنه يمكن أن يلعب دورًا في منع إنزيم يستخدمه الفيروس للربط بالخلايا.

تعمل شركات الأدوية أيضًا على تطوير علاجات لـ COVID-19 ، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات والتي تُعطى للمرضى في المستشفيات عن طريق التسريب في الوريد على مدار عدة أيام.