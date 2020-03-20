اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمانة الشئون السياسية بالحرية المصري في الغربية تشن حملة لتطهير بعض المؤسسات الحكومية

الجمعة، 20 مارس 2020 12:48 ص
أمانة الشئون السياسية بالحرية المصري في الغربية تشن حملة لتطهير بعض المؤسسات الحكومية شباب الحملة

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شنت امانه الشئون السياسية بحزب الحريه المصري بالغربيه حمله لتطهير بعض المؤسسات الحكومية

قامت امانه الشئون السياسية  والبرلمانية بحزب الحريه المصري بالغربيه بحمله لتطهير بعض المؤسسات الحكومية بمحافظه الغربيه وقالت دعاء عريبي الامين العام لامانه الشئون السياسية بحزب الحريه بالغربيه ان ما قامت به الأمانة هو حق لأهلنا بالغربيه ان نكون معهم وبجوارهم في الأزمات وسنستمر الأيام القادمة في تطهير أماكن التجمعات والأسواق ولعدد اخر من المؤسسات

وقال المحاسب شريف انور الامين العام لحزب الحريه المصري بالغربيه ان الحزب سيتمر في تلك الحمله الأيام القادمة وسيقوم بتطهير عدد من المؤسسات الحكومية التي يتواجد بها عدد كبير من الموظفين حتي تنتهي تلك الازمة.


كورونا

فيروس كورونا

دعاء عريبى

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