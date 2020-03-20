اليوم السابع
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أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم لنقيب الموسيقين بالشرقية

الجمعة، 20 مارس 2020 05:00 ص
أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم لنقيب الموسيقين بالشرقية خالد بيومي
الشرقية- فتحية الديب

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أطلق الفنان "خالد بيومى" نقيب الموسيقين بمحافظة الشرقية، مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان " أمي" وذلك بمناسبة عيد الأم، وقال نقيب الموسيقين بالشرقية، في تصريح  خاص ل" اليوم السابع" إن الأغنية  تعبر عن مدي إحترامه وتقديره للأم المصرية ولما تقوم بها إتجاه وطنها وأسرتها ودائما تضحي بنفسها من أجل إسعاد الأخرين.

وتابع أن كلمات الأغنية من تأليف الشاعر"حسين عبد الرحمن" وألحان الموسيقار "أحمد فوزي" وتوزيع المايسترو " أحمد شاكر"  

 وكلمات الأغنية هى : أمى ياست الكل ياقلب زي الفل ياعمري ألى ابتدي بيكي امي امي قمر بيطل حنان يكسي بدفاه الكل كلام إيه  ده اللي يكفيكي  ومهما عملت موش هوفي تمللي معايا وف صفي ولو تاهت حروف إسمى تتوه لاكن بلاقيكي أمى  نبينا عليكي كام وصي وعيسي بمريم اتوصي ده انا جيت الحياه منك وكنتي أول القصة  وانا شايفك كما حوا طهاره مريم العذرا حنانك ياما يكفي الكون يبارك ربنا فيكي.

وكان "بيومي" قد فاز مؤخرا في إنتخابات نقابة الموسييقين بالشرقية بإكتساح، لما هو معروف عنه من مساعدة الجميع فضلا عن مشاركته في إحياء كافة الحفلات الخيرية وفي المناسبات الوطنية للمحافظة متطوعا بفرقته.


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عيد الام

نقيب الموسقيين بالشرقية

اغنية امي

خالد بيومي

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