أطباء يودعون أهالي ووهان بعد انتهاء مهمتهم ضد كورونا بعلامات النصر..فيديو

قدم العاملون الطبيون بمجال الرعاية الصحية القادمين من مدينة تيانجين لووهان بؤرة فيروس كورونا، التحية لأهالي المدينة رافعين علامة النصر بعد انتهاء مهمتهم في مستشفيات المدينة لرفع الروح المعنوية للأهالي.

وعرضت شبكة التلفزيون العالمية الصينية CCTV جانب من قيام الأطباء بالسير في شوارع المدينة وتقديم التحية للأهالي ورفع علامات النصر، وفي المقابل بادلهم مواطنو ووهان التحية والتصفيق للمجهود الذي بذلوا في تفشي كورونا.

