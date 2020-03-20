اليوم السابع
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أطباء يودعون أهالي ووهان بعد انتهاء مهمتهم ضد كورونا بعلامات النصر..فيديو

الجمعة، 20 مارس 2020 12:11 م
أطباء يودعون أهالي ووهان بعد انتهاء مهمتهم ضد كورونا بعلامات النصر..فيديو الاطباء يوجهون التحية للأهالى
كتب محمد شعلان

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قدم العاملون الطبيون بمجال الرعاية الصحية القادمين من مدينة تيانجين لووهان بؤرة فيروس كورونا، التحية لأهالي المدينة رافعين علامة النصر بعد انتهاء مهمتهم في مستشفيات المدينة لرفع الروح المعنوية للأهالي.

وعرضت شبكة التلفزيون العالمية الصينية CCTV جانب من قيام الأطباء بالسير في شوارع المدينة وتقديم التحية للأهالي ورفع علامات النصر، وفي المقابل بادلهم مواطنو ووهان التحية والتصفيق للمجهود الذي بذلوا في تفشي كورونا.

وفي ذات السياق، لم يسجل بر الصين الرئيسى أى إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، فى حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.

 

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة يوم الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

 

وقالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إن من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانغدونغ وثماني إصابات في شنغهاي وست حالات في بكين.

 

ولم تشهد مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي وبؤرة انطلاق المرض، أي حالات جديدة لليوم الثاني.

 

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3248 حتى نهاية يوم الخميس بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

 

وأكده بروس أيلوارد، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية فى الصين الذى قاد فريق تقييم تفشي المرض في الصين، حيث قال إنه "لا يوجد شخص آمن من الفيروس القاتل"، محذراً من أن "الشباب والأصحاء ما زالوا يموتون بسبب فيروس كورونا".

 

وبحسب موقع جريدة الديلي ميل البريطانية، فقد أصيب أكثر من 200 ألف شخص في حوالي 170 دولة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض في الصين في ديسمبر، ومعظم الوفيات الـ 8000 المسجلة في جميع أنحاء العالم كانوا من كبار السن أو يعانون من أمراض مزمنة  وضعف أجهزة المناعة.


اطباء الصين

ووهان

فيروس كورونا

كورونا

علامات النصر

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