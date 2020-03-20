اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا ترتفع بصعوبة لليوم الثانى لكن تتكبد خسائر أسبوعية

الجمعة، 20 مارس 2020 09:35 م
أسهم أوروبا ترتفع بصعوبة لليوم الثانى لكن تتكبد خسائر أسبوعية بورصة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة لجلسة ثانية اليوم الجمعة لكنها فقدت معظم مكاسب الجلسة مع تحطم التفاؤل الذى ساد فى أوائل المعاملات بفعل المخاوف حيال الصدمة الاقتصادية من فيروس كورونا.
 
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 1.8 بالمئة لكنه أغلق على تراجع أسبوعى هو الخامس على التوالي، وأبدى المستثمرون ارتياحا أول الأمر حيال الإجراءات الطارئة التى اتخذها بنك إنجلترا المركزى أمس الخميس، فضلا عن أنباء إصدار مزيد من السندات السيادية فى أوروبا.
 
لكن، وفيما يبدو أنه سيصبح نمطا متكررا، لم تستمر المكاسب المحققة على خلفية إجراءات التحفيز الإقليمية، مثل خطوات بنك إنجلترا والبنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضي، والتى لم تنجح نجاحا يذكر فى احتواء خسائر الأسهم.
 
وقالت سيمونا جامباريني، خبيرة الأسواق لدى كابيتال إيكونوميكس فى لندن، "نعتقد أن من السابق لأوانه أن نقول بأى درجة من اليقين أن الأسواق قد عثرت على القاع، لكى نكون صادقين. مازلنا نرى أن الأسواق لن تستقر إلا عند ظهور علامات للسيطرة على الجائحة.
 
"سيتعين فى النهاية على البنك المركزى الأوروبى أن يمضى لأبعد من ذلك. نعتقد أنه سيلتزم بالإبقاء على عوائد السندات السيادية منخفضة لجميع الحكومات على الأقل فى أثناء أزمة فيروس كورونا."
 
ولا بادرة حتى الآن على توقف التفشي، حيث تجاوزت حصيلة وفيات إيطاليا إجمالى الصين. ويبدو كذلك أن الصدمة الاقتصادية الناتجة عنه ستدفع بالاقتصاد العالمى للركود.
 
وأغلقت الأسهم الإيطالية مرتفعة نحو 1.7%.
 
وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه - الأشد تأثرا بتفشى الفيروس - مكاسب اليوم، بصعودها نحو عشرة بالمئة بعد أن لامست أدنى مستوياتها فى نحو 19 عاما فى وقت سابق من الأسبوع.
 
وكان أداء القطاع هو الأضعف بين نظرائه على مدار الأسبوع.
 
وأغلقت أسهم الطاقة مرتفعة ستة بالمئة، بعد أن لامست أدنى مستوى فى 24 عاما فى وقت سابق من الأسبوع.
 
وكانت القطاعات الآمنة نسبيا مثل الاتصالات والرعاية الصحية من بين الأفضل أداء خلال الأسبوع، مما يشير إلى استمرار توخى الحذر.
 

الأسهم الأوروبية

اخبار البورصة

مؤشر ستوكس

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قادة العالم يكشفون طرق مواجهة كورونا.. الملك سلمان: سنبذل الغالى والنفيس للحفاظ على الإنسان.. ترامب:على المصاب بالفيروس أن يجد علاجا أمريكيا وليس أوروبيا.. وجونسون: الحكومة البريطانية قد تفرض إجراءات أشد صرامة

الخميس، 19 مارس 2020 09:45 م

ترامب: على المصاب بكورونا أن يجد علاجا أميركيا وليس أوروبيا أو آسيويا

الخميس، 19 مارس 2020 05:52 م

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة 4% رغم حزم التحفيز بمليارات الدولارات

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:01 م

الأسهم الأوروبية تسعى للتعافى من المستويات المتدنية لعام 2012

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

سميح ساويرس: اكتشاف حالة كورونا لـ"سويسرى" بفندق بالجونة وتلقى العلاج وسافر

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

قطر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وإجمالى المصابين 470

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة