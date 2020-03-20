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أسقف دشنا: صلوات لرفع الوباء وزيادة عدد القداسات لتقليل الزحام

الجمعة، 20 مارس 2020 01:08 م
أسقف دشنا: صلوات لرفع الوباء وزيادة عدد القداسات لتقليل الزحام الانبا تكلا اسقف دشنا
سارة علام

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أعلن الانبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها عن توقف جميع الأنشطة الكنسية حتى نهاية الشهر الجارى مع تكثيف عدد صلوات القداس لتجنب الزحام بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.

وقال أسقف دشنا إن الكنيسة ستخصص صلواتها اليوم للنجاة من هذا الوباء ولرفع البلاء عن مصر والعالم أجمع.

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فورى لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات، كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.


الانبا تكلا

اسقف دشنا

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